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【美國示威】反警暴示威蔓延至英國 倫敦數千人上街

環球社會熱點 14:26 2020/06/01

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【美國示威】反警暴示威蔓延至英國 倫敦數千人上街

美國反警暴示威持續，示威浪潮蔓延至英國。英國多地有民眾上街，聲援被白人警察「跪殺」的非裔男子，抗議美國警察使用過度武力。倫敦有數千人聚集，當地警方在美國大使館外拘捕5人，年齡介乎17至25歲；其中3人違反限聚令被捕，另外2人因襲警被捕。

【美國宵禁】官員指特朗普愈幫愈忙 「最好講少啲嘢」

【美國示威】伊朗外長改蓬佩奧舊聲明 轟美政府無能

在倫敦，示威者在特拉法加廣場（Trafalgar Square）和美國駐英國領事館外聚集，高舉寫上「弗洛伊德的正義」（Justice For George Floyd）、對種族主義零容忍的標語。當地警方稱，警察在場與在場人士接觸過，制定了適當的部署。

示威者沿泰晤士河側的馬路，遊行至美國大使館。示威者癱瘓數處的交通，圍觀民眾為他們鼓掌。4名男子爬上一個巴士站的頂部，然後單膝下跪，向美國黑人死亡致敬，聚集的人群亦做同樣動作。

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同時，曼徹斯特（Manchester）的市中心亦有數以百計示威者抗議，高叫「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）的口號。威爾斯首府卡迪夫（Cardiff）也爆發類似示威。

美國逾30個城市周末再爆發大規模示威，至少39個城市實施宵禁，1600人被捕。

【美國示威】近40市宵禁 明州運油車衝向示威人群

【美國宵禁】警射橡膠彈驅散 路透記者中彈：他瞄準我

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記者：鄧燕君

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