【新里程碑】美國SpaceX火箭升空　獵鷹9號、龍飛船皆用Linux系統

▲ 有自稱為SpaceX軟件開發團隊的網民爆料，火箭與編程語言C#、MVC框架毫無關係，獵鷹9號及Dragon主要應用LabVIEW進行編程。

科技狂人馬斯克（Elon Musk）旗下太空公司SpaceX，與美國太空總署（NASA）5月30日成功發射搭載龍飛船（Crew Dragon）的獵鷹9號（Falcon-9）火箭，接載兩名美國太空人上太空。今次是美國9年來，首次本土發射載人太空任務，更是美國首個商業營運的載人升空計劃。這創舉到底是如何做到的呢？「獵鷹9號」與「龍飛船」所使用的編程及軟件，再次引起開發者熱議。

是次太空盛事，使早已沉底有關「獵鷹9號」的論壇帖文，重新成為焦點。有自稱為SpaceX軟件開發團隊的網民表示，火箭與編程語言C#、MVC框架毫無關係，獵鷹9號及Dragon主要應用LabVIEW進行編程，並設計了圖形化使用者介面（GUI），用於開發任務以及發射控制，方便工程師和操作員監控車輛遙測，指揮火箭、太空船和支援設備。

LabVIEW是一種程式開發環境，由美國國家儀器（NI）公司所開發，類似於C和BASIC開發環境。LabVIEW採用圖形化編輯語言G編寫程式，屬資料流程式語言，工程師透過繪製導線連線不同功能的節點，圖形化的程式框圖結構將決定程式如何執行。這些線傳遞不同變數，所有輸入資料準備完成後，節點便馬上執行。該網民又稱，操作系統方面，「獵鷹9號」及Dragon使用Linux。

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亦有網友補充，「獵鷹9號」採用了「三重模組冗餘（TMR）」系統，簡單來說，火箭具備3個雙核x86處理器，均在Linux上運作；飛行軟件則採用C／C++編寫，針對每個決定，如果3個處理器的字串一致，系統將指令火箭上的各種微控制器，包括引擎來執行命令。若3個處理器中有1個損壞，飛行字串（Flight string）會比較其餘兩個，成為最終的輸出。此外，龍飛船的飛行界面使用了Chromium及JavaScript開發，而實際的飛行管理系統仍基於C++運作。

目前龍飛船的2名太空人，已與國際太空站完成對接。升空任務成功後，SpaceX將開始定期執行國際太空站工作，運送來往地球的太空人與物資補給。

責任編輯：姚慧儀