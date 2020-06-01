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【美國示威】紐約市長呼籲示威者回家　女兒參與示威亦被捕

環球政經 16:23 2020/06/01

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美國上周末近40個城市發生大規模示威活動，以抗議明尼蘇達州黑人佛洛伊德（George Floyd）遭白人警員沙文（Derek Chauvin）膝蓋壓頸致一事，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周六（30日）譴責少數分子煽動暴力、攻擊警員，並呼籲紐約市民回家。據當地媒體報道，當晚大約有345人在集會中被捕，當中包括白思豪與非裔妻子的女兒，25歲的Chiara de Blasio。

相關文章：【明尼蘇達示威】多科技巨頭發文反種族歧視　庫克呼籲建立「更公平」世界

白思豪表示，大部分暴力抗議者並非來自紐約有色族裔居住社區，亦不來自抗議地所在的社區，有的甚至也不是紐約市民，他們的意識形態極度「扭曲」，認為組織暴力、傷害工作警員即可達到目的，為了安全起見，他呼籲和平示威者回家。

相關文章：美國黑人疑遭跪頸致死 4警察被革職（有片）

據當地媒體報道，白思豪女兒Chiara於周六晚上參加曼哈頓示威活動時被捕，消息人士稱，在警方宣布曼哈頓下城第12街和百老匯的示威為非法集會後，晚上10:30左右被捕。報道稱，沒有觀察到Chiara扔雜物，但看到她大喊大叫，被捕時Chiara沒有告訴警察她是市長的女兒。

Chiara被捕後約一個小時，白思豪在布魯克林區紐約市緊急災害管理局（NYC Emergency Management）總部召開記者會，並向抗議者發表講話指，「讚賞並尊重所有和平抗議，但現在是時候回家了」。隔日（31日）早8時，Chiara被釋放，但白思豪並沒有就此作回應。

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撰文 : 國際組

紐約 明尼蘇達 美國 請願示威 遊行集會

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