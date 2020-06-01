【美國宵禁】政界指特朗普愈幫愈忙 「最好講少啲嘢」

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【美國示威】伊朗外長改蓬佩奧舊聲明 轟美政府無能
美國非裔男子弗洛伊德被警員壓頸後死亡的事件，觸發大型示威浪潮，美國總統特朗普連日來不斷發帖文評論事件，惟惹火言論不但未能為事件降溫，反令民情更洶湧。美國多名地方官員都指出，特朗普有關事件的發言，幫不上忙，勸他停止講話。
佐治亞州首府、亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）接受哥倫比亞廣播公司訪問時，直指特朗令情況變得更差（making it worse），強調這不是軍事的問題，而是非裔在美國的地位，直指特朗普應停止說話。
示威浪潮蔓延至白宮周邊，首都華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）直言，特朗普作為總統，有責任令國家冷靜，建議他不要再發分化的帖文，注意黑人分離時期的歷史。
鮑澤特別提到特朗普一則帖文，特朗普稱要以最凶惡的狗保護白宮，這無疑令人聯想起，當時非裔人士爭取權利，被當局暴力對待，以狗隻攻擊，婦女、兒童及無辜的人受害。
以狗攻擊示威者的言論，據報共和黨內亦有批評，參議員斯科特（Tim Scott），形容帖文無建設性（not constructive）。他稱會與特朗普會談，商討一下步行動。
另外，因抗疫有功，聲威大振的紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）亦乘機批特朗普政府製造政治分裂。
他稱，「當發生暴力時，就有出現轉移視綫的代罪羔羊，令美國總統可發帖文談及搶劫，而非警方謀殺行為，聯邦政府可將事情政治化，製造一套說法，怪責左翼及極左。」（When you are violent, it creates a scapegoat to shift the blame. It allows the president of the United States to tweet about looting rather than murder by a police officer. It allows the federal government to politicize what’s going on and to come up with theories blaming the left and the extreme left.）
責任編輯：文青青
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