【美國宵禁】官員指特朗普愈幫愈忙 「最好講少啲嘢」

▲ 美國官員紛紛指出,特朗普的言論對平息示威是幫倒忙。(資料圖片)

美國非裔男子弗洛伊德被警員壓頸後死亡的事件,觸發大型示威浪潮,美國總統特朗普連日來不斷發帖文評論事件,惟惹火言論不但未能為事件降溫,反令民情更洶湧。美國多名地方官員都指出,特朗普有關事件的發言,幫不上忙,勸他停止講話。

【美國示威】伊朗外長改蓬佩奧舊聲明 轟美政府無能

【美國示威】特朗普暴力帖文火上澆油 顧問團隊屢勸不改

佐治亞州首府,亞特蘭大市長博頓斯(Keisha Lance Bottoms)接受哥倫比亞廣播公司訪問時,直指特朗令情況變得更差(making it worse),強調這不是軍事的問題,而是非裔在美國的地位,直指特朗普應停止說話。

示威浪潮蔓延至白宮周邊,首都華盛頓特區市長鮑澤(Muriel Bowser)直言,特朗普作為總統,有責任令國家冷靜,建議他不要再發分化的帖文,注意黑人分離時期的歷史。

【美國宵禁】警射橡膠彈驅散 路透記者中彈:他瞄準我

【美國宵禁】德州男持刀「保護商店」 遭掟石圍攻

鮑澤特別提到特朗普一則帖文,特朗普稱要以最凶惡的狗保護白宮,這無疑令人聯想起,當時非裔人士爭取權利,被當局暴力對待,以狗隻攻擊,婦女、兒童及無辜的人受害。

以狗攻擊示威者的言論,據報共和黨內亦有批評,參議員斯科特(Tim Scott),形容帖文無建設性(not constructive)。他稱會與特朗普會談,商討一下步行動。

美國示威者少戴口罩 專家:恐爆發第二波疫情

【美國宵禁】佛州警員也示威 單膝下跪抗議警暴

另外,因抗疫有功,聲威大振的紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)亦乘機批特朗普政府,製造政治分裂。

他稱,「當發生暴力時,就有出現轉移視綫的代罪羔羊,令美國總統可發帖文談及搶劫,而非警方謀殺行為,聯邦政府可將事情政治化,製造一套說法,怪責左翼及極左。」(When you are violent, it creates a scapegoat to shift the blame. It allows the president of the United States to tweet about looting rather than murder by a police officer. It allows the federal government to politicize what’s going on and to come up with theories blaming the left and the extreme left.)

【明尼蘇達示威】CNN記者採訪卻被捕 州長急道歉

責任編輯:文青青

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品