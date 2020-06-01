【新股IPO】網易好易抽？　投資界：大型新股中籤率好高

▲ 據過往紀錄，大型新股如阿里巴巴一手中籤率達80%。

繼阿里巴巴 （09988） 回流香港作第二上市，網易 （新上市編號：09999） 、京東相繼準備登陸本港。綜合市場消息指，明日準備招股的網易將計劃發售1.71億股股份，每股定價最高暫時為126元，以一手100股計，入場費12,727元。投資界認為，大型新股中籤機會大大提高。

大型新股人人有份 百威、ESR中籤率100%

早前生物科技股板受投資者追捧，認購情況動輒幾百倍，中籤機會率更難上加難，當中沛嘉醫療 （09996） 吸引逾28萬名投資者認購，1手中籤率僅錄8.5%，抽200手（200,000股）始可穩中1手。

不過，據過往紀錄，大型新股的中籤率較高。集資逾千億的阿里巴巴去年合共吸引逾20萬人認購，據招股結果顯示，一手中籤率80%、抽5手穩中一手。

集資約50億美元（390億港元）的百威 （01876） 一手（100股）中籤率為100%；集資逾百億港元的ESR （01821） 亦錄得1手中籤率100%，人人有份。

信誠證券聯席董事張智威解釋，是次網易招股，集資額較高（逾215億港元），超購倍數難以過多，故中籤率較高，「分貨」亦較多。

中金、瑞信及摩根大通擔任網易的聯席保薦人。

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