【美國示威】伊朗外長改蓬佩奧舊聲明 轟美政府無能

▲ 伊朗外長修改美國國務卿蓬佩奧於18年批評伊朗的聲明,來反擊美國有黑人被白人警員壓頸後死亡的事件。

美國有黑人被白人警員壓頸後死亡,多地示威抗議成騷亂,最少39個城市實施宵禁。伊朗外長就於社交媒體Twitter劍指美國,更修改美國國務卿蓬佩奧於18年批評伊朗的聲明,來反擊美國政府。

伊朗外長扎里夫(Javad Zarif)上周六(5月30日)於社交媒體Twitter發文指:

有些人不覺得黑人的生命重要。但對我們這些重視黑人生命的人而言,全世界早就應該對種族主義發動戰爭。全世界是時候對抗種族主義。

(Some don't think Black Lives Matter. To those of us who do: it is long overdue for the entire world to wage war against racism.Time for a World Against Racism.)

伊朗2018年也有發生街頭示威,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)當時發聲明抨擊伊朗。值得留意的是,扎里夫竟直接修改蓬佩奧的聲明,來批評美國:

美國政府正浪費其公民資源。美國人民對領導人的種族主義、腐敗、不公正和無能為力感到厭倦。世界聽到了他們的聲音。

(The U.S. government is squandering its citizens' resources.The people of America are tired of the racism, corruption, injustice, and incompetence from their leaders. The world hears their voice.)

美國2年前退出六國核協議後制裁伊朗,加上特朗普今年初指示美軍以無人機擊殺伊朗將軍蘇萊馬尼(Qassem Soleimani),美伊關係加劇緊張。

責任編輯:何穎兒