【美國示威】特朗普暴力帖文火上澆油 顧問團隊屢勸不改

▲ 美國總統特朗普不理顧問團隊警告，以暴力字眼在Twitter上評論事件，間接火上澆油，加劇衝突。

美國有黑人被白人警員逮捕後壓頸致死，引發多處爆發示威衝突，現已有16個州分、25個城市實施宵禁。總統特朗普不理顧問團隊警告，以暴力字眼在Twitter上評論事件，間接火上澆油，令衝突加劇。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普女婿庫什納（Kushner）等顧問一直勸特朗普回應示威衝突時要克制，減少暴力用字，不然只會如火上澆油。惟特朗普一意孤行，上週就在Twitter發文「當搶掠開始時，槍擊事件就開始了」（"when the looting starts the shooting starts"） 。

周五白宮外有示威活動，特朗普一度到地牢躲避，隨後發文報平安，但語調依舊，不肯鬆口，更放狠話指，在白宮門口已有狗和武器戒備。

早前特朗普就示威衝突發表的帖文，被Twitter審查後標籤為「宣揚暴力」，然而他並沒有因此調整語調。

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CNN引述官員指，特朗普近來談及示威衝突的語調，一直在激烈和審慎之間徘徊；顧問團隊擔心，總統這邊廂救火，那邊廂又來一句激動的評論，便前功盡廢。

記者：葉芷樺

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