【新加坡疫情】新加坡分三階段鬆綁　冀本月內大部分經濟重回正軌

▲ 新加坡本周二三階段解封，料6月內回復大部分經濟。

新加坡疫情出現放緩跡象，據外電報道，新加坡貿易和工業部部長陳振聲周一表示，新加坡有望本月內恢復其大部分經濟。從明天（2日）起將分三階段放寬防疫管制，冀首階段達至有8成經濟重回正軌；其次希望零售和餐飲業本月底前重新營業。

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新加坡4月初採取防疫措施，包括暫時關閉學校、要求企業實行在家辦公等，本周二（2日）起，將分三階段逐步解封限制。

獅城是人才和企業的「避風港」

此外，陳振聲上周末於社交媒體發文指，新加坡過去4個月內斬獲130億坡元（716億港元）的投資承諾，已超過其全年目標80億至100億坡元。

報道指，陳振聲稱，這些投資承諾將在未來數年內得以實現，並相信隨著時間推移，將會有大批資金湧入且創造大量就業機會。他續指，資金流入不僅是基於價格及稅收優惠，且說明新加坡擁有無形資產的優勢。他形容新加坡是人才和企業的「避風港」。

據新加坡貿易部預測，新加坡今年經濟增長將萎縮4%至7%。此外，為減輕新冠肺炎疫情帶來的衝擊，政府接連採取4個刺激方案，價值近700億美元。

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