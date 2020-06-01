【醫療科技】初創研超聲波導入技術　為眼疾患者無創治療

▲ 宏聲醫療科技創辦人孫瑋良指出，該企主要研發一部稱為「眼藥導入儀」的輕巧設備，透過具有滲透特點的超聲波，把藥物逐次滲入眼疾患者的眼球內，毋需病人因接受眼部注射而受創，就能達到治療效果。

在新冠肺炎疫情下，「科技」成為醫療的好幫手，更加速了科技醫療應用的發展。而本港亦有不少醫療科技初創，積極研發創新技術，減輕醫療機構人手壓力以及患者的痛楚。本港初創宏聲醫療科技主要是研發無創超聲波眼藥導入技術，利用一部稱為「眼藥導入儀」的輕巧設備，透過具有滲透特點的超聲波，把藥物逐次滲入眼疾患者的眼球內，毋需病人因接受眼部注射而受創，就能達到治療效果。

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宏聲醫療科技創辦人孫瑋良指出，他於2016年博士學位課程畢業後，加入科技園生物醫藥科技培育計劃（Incu-Bio）。他提到，當年曾有美國的初創孵化計劃邀請他到當地進行培訓，但由於自己是土生土長香港人，堅持所有事情都「香港製造」，因此決定參與科技園的培育計劃。

孫瑋良提及，計劃助該企申請生物醫學認證及測試時，縮短了等候時間。他笑言，生物科技業因受嚴格監管，研究階段多，若沒有透過科技園協助，申請生物醫學認證相信需時會多出2至3倍。

進入臨牀試驗階段 料明年底前登場

他透露，計劃亦助該企在不同活動上與投資者配對，提升他們獲投資機會。他提到，該企於17年獲得7位數字美元首輪融資，現時正進行第二輪融資，目標在今年底前完成。眼藥導入儀目前已進入臨牀試驗階段，在獲得內地及歐美認證後，將會正式在市場上推出，預計將在明年底前登場。

而談及未來發展趨勢，孫坦言，是次疫情令大眾對生物醫療科技的關注增加，亦令外界得知其實香港的生物醫療科技水平甚高，如首部新冠病毒快篩測試機就是由本地大學研發。他相信，無論是本地醫療科技廠家或外地投資者，都對香港初創有更大信心，絕對足以支持本港的生物科技發展。

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記者：曾曉汶