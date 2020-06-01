【領展業績】領展不申請「保就業」計劃　超級市場及食品商戶銷售額增8%

▲ 雖然經營環境困難，但領展不擬申請香港政府的「保就業」計劃，而會繼續利用自身資源支援員工。

新型冠狀病毒疫情衝擊本港經濟，業務表現與本港經濟息息相關的領展 （00823） 亦受打擊。領展承認，截至3月底止年度內的租賃磋商有所放緩，且錄得不少續租租金調整率為負數的個案，維持穩健的租用率是首要考量，因此續租租金調整率降至歷來最低的12.6%。

預期今年香港零售租金平穩

領展每月租金超過64%來自食品相關商戶，期內整體商戶的每平方呎零售銷售總額下調1.7%。不過，「超級市場及食品」商戶展現抗跌力，每平方呎銷售額增加8.3%，反映疫情下更多人受在家中煮食，相反「飲食」及「一般零售」商戶的每平方呎銷售額則分別下跌3.4%及6.8%。

截至今年3月31日，香港物業的租用率維持穩定，達96.5%。商戶於年內表現放緩，尤其在新冠疫症爆發後；整體商戶的每平方呎零售銷售額下跌1.7%。領展指，排除經濟環境將進一步惡化及根據初步估算，預期2020/2021年度香港零售租金保持平穩，而中國內地零售續租租金調整率則將會維持增長。

無減薪或裁減全職員工的計劃

雖然經營環境困難，但領展不擬申請香港政府的「保就業」計劃，而會繼續利用自身資源支援員工。同時，領展並無減薪或裁減全職員工的計劃。

另外，為響應政府的「物業管理業界抗疫支援計劃」對物業管理界別的援助，領展決定，為旗下香港物業的外判物業管理營辦商前線職工（包括清潔工、保安員及技術維修員）提供額外補助，使該政府計劃下可能未能完全涵蓋的物管營辦商職工均能獲得津貼。

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