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【新冠肺炎】東京迪士尼仍關閉　大阪環球影城下周一分階段重開　

環球政經 18:32 2020/06/01

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因應新冠肺炎疫情，在早幾個月日本多間主題公園暫停開放。日本放送協會（NHK）今日（1日）報道，大阪環球影城將於6月份內分3階段有限度重新開園，第一階段由下周一（8日）起，並採取「限定對象」進場方式，以避免發生群聚感染。

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第一階段為下周一，居住於大阪內，有「全年護照」的遊客可以入場；第二階段是由15日開始，是次則是予同樣住在大阪，但並未有「全年護照」的遊客入場；第三階段則由19日起，住在關西2府4縣且沒有「全年護照」的遊客可以入場。而這些「限定對象」入場方式都不販售當日券，有意進場的遊客必須購買預售券。

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另一方面，日本東京迪士尼於2月28日起暫停開放，其官網上公布最新消息指，雖日本政府已解除「緊急事態宣言」，但目前東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋仍舊維持閉園。園方表示，會針對中央與地方政府分階段放寬「停業籲請」、營運主題樂園的準備及公司內外準備狀況等，進行何時重新開園的判斷。

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