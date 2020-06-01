▲ 【Antifa】特朗普擬列恐怖組織 曾入圍年度生字

美國多個州示威持續，總統特朗普曾指，左翼激進組織策劃今次示威，更揚言要將Antifa列為恐怖組織。Antifa泛指反法西斯團體，鼓吹與極右分子肢體對抗，而非美國左翼主流。「Antifa」一字曾在2017年入圍《牛津字典》年度生字，意思為「反法西斯運動」。

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甚麼是Antifa？

Antifa是「anti-fascists」（反法西斯主義者）的縮寫，定義為一群政治取向極左，但不符合民主黨政治立場的人群。Antifa無「大台」，組織較鬆散，沒有正式領導人或總部；有時可能有小組舉行會議。

Antifa的定位難以一刀切定義，但很多成員支持被壓迫的民眾，並抗議企業和精英階層積累財富。部分人採用激進的手段來表達訴求。

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有時很難在示威中分別Antifa成員和其他示威者，但有些人由頭到腳，以黑色裝束示人（Black Bloc）、戴口罩隱瞞身份，很大機會就是Antifa成員。

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Antifa如何冒起？

目前仍不清楚Antifa的確實起源，但可追溯至納粹德國和反法西斯的組織「Anti-Fascist Action」，後者是1980年代在英國成立的激進組織。

加州大學極端主義及仇恨研究中心總監萊文（Brian Levin）表示，現代的Antifa成員在公眾集會和進步派運動中，愈來愈活躍。

萊文指，他們不僅試圖在集會上作出暴力行為，吸引大眾目光，更透過小型會議和社交網絡，接觸被剝奪權利、政治取態為進步派的人士，並培養他們成為「自己人」。

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Antifa在哪裡活躍？

Antifa成員高調地在美國右翼集會「踩場」。

Antifa成員出席2017年8月弗吉尼亞州的夏洛蒂鎮（Charlottesville）的團結右翼集會，反對右翼集會，期間雙方發生衝突。一名右翼示威者駕車衝向反示威人群，造成1死19傷。

此前，Antifa成員抗議加州大學邀請英國右翼記者Milo Yiannopoulos演講，以及反對特朗普上任。

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為何Antifa具爭議？

Antifa成員在示威期間，以造成財產損失自居。在加州柏克萊，一批戴面具、身穿黑衣的示威者砸碎大學學生會窗戶，以及投擲氣油彈，抗議加州邀請右翼記者演講。

參與Antifa近30年的前任組織者克羅（Scott Crow）稱，Antifa成員使用暴力作自衛，他們認為破壞財產並不等於暴力。

萊文指出，Antifa成員認為，有必要暴力抗議，因為「他們相信精英正控制政府和媒體，因此需發聲」。

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記者：鄧燕君