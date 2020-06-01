【美國宵禁】德州男持刀「保護商店」 遭掟石圍攻

▲ 美國德州一名持刀男子，被示威者打至倒地不起。特朗普亦關注事件，稱應嚴懲施襲者。

美國非裔男子弗洛伊德被警員壓頸後死亡的事件，觸發全國多處騷亂，在德州，有示威者襲擊一名持開山刀的男子，他們先向事主掟雜物，後來包圍男事主，不斷揮拳踢腿。男子遇襲片段在網上瘋傳，總統特朗普關注事件，稱要嚴懲施襲者。

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事發在達拉斯（Dallas），片段可見，一名身穿綠色上衣、白色褲的男子，手持開山刀，在街上走動，在場的示威者初時不敢走近，僅離遠向他投擲雜物。

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後來事主突然跑動，在場的人很快將他制伏，將他團團圍住，不斷揮拳踢腿，事主被打至一度無法站起來，地上血跡斑斑。

▲ 畫面可見，事主被示威者團團包圍，示威者不斷揮拳踢腿。

▲ 事主被打至倒在地上，一度無法站立，地上血跡斑斑。

男事主其後送院，據報情況穩定，當局正調查事件，暫無證據顯示事件涉及有組織犯罪，暫時無人被捕。有報道指，事主是希望保護商店，但暫時未能確認他持刀在區內走動原因。

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特朗普（Donald Trump）亦關注事件，發帖文形容事件可怕（SO TERRIBLE!），稱應拘捕施襲者並實施長期監禁。

事件源於46歲黑人男子弗洛伊德（George Floyd），早前被捕時被一名白人警員用膝蓋壓頸7分鐘，其間多次哭訴「無法呼吸」，但不獲理會，他送院後不治，事件觸發當地多日有民眾上街示威。

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責任編輯：文青青

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