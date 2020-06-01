【港區國安法】陳茂波「哭談」走資　重申不會實行外滙管制（第二版）

▲ 陳茂波不認為有需要檢討今年經濟增長預測。

財政司司長陳茂波在立法會財經事務委員會會議上表示，過去一周市場出現有關外滙管制不實傳言。他表示，基本法表明特區政府不會實行外滙管制政策，重申會保障資金流動及進出自由 ，強調港元可以自由兌換，亦會持續開放外幣、黃金、期貨及證券市場。金管局及銀行業界亦指，過去一周沒有明顯資金外流，港匯仍在強方區間。

陳茂波又指，推行聯繫滙率不需要獲美國同意，最重要是香港有足夠的實力去實踐承諾，目前本港外滙儲備高達4400億美元，反映銀行體系穩健，有足夠實力，同時銀行的資本充足率亦達20%，資產穩健。

對於多名議員關心「港區國安法」對本港經濟的影響，陳茂波不認為有需要檢討今年經濟增長預測，但會密切留意市場及外圍情況。他提到，早前已經將今年全年本地經濟表現預測，下調至收縮4至7%。如果本地疫情持續受控，主要貿易夥伴亦能重啟經濟，香港經濟有望下半年逐步走出谷底。

財爺流淚惹關注

陳茂波會後接受媒體訪問時一度眼泛淚光，引起網上熱烈討論。他其後在社交媒體上發文指，只是一場誤會了。他解釋在咪兜接受記者訪問，「可能講得比較長氣，加上面對攝影機頭的燈光，所以看似有『淚光』。」他又告誡，「要經常睇文件又唔夠瞓的人士，眼睛保護確實十分重要，不要掉以輕心。」

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