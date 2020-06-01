【中國經濟】華興：內地經濟已見底　料下半年企穩反彈

▲ 華興證券認爲，內地仍有下行風險，當中包括全球經濟衰退導致外需疲軟及中美關係局勢緊張。

新冠肺炎疫情開始緩和，內地經濟亦開始復甦。5月份財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得50.7，爲2月份以來最高。華興證券認爲，中國經濟已經見底，逆周期調控措施和需求釋放，又料今年下半年起開始反彈。

據國家統計局數據顯示，5月份非製造業商務活動指數爲53.6%，高於上月0.4個百分點；服務業商務活動指數較4月份上升0.2個百分點至52.3%，華興證券認為，服務業商務增加，反映擴大居民消費政策措施加快落地。加上「五一」假日消費效應，華興預計，消費市場繼續回暖。

建築業活動方面，亦出現回暖徵象。國家統計局顯示，5月份建築業商務活動指數爲60.8%，較4月份上升4.6個百分點，當中建築企業新簽訂的工程合同量繼續回升，建築業從業人員指數及業務活動預期指數分別較4月份上升1.7和2.1個百分點。華興指出，內地建築業活動進一步恢復，料將加快經濟復蘇。

不過，華興又認為，內地經濟仍存有下行風險包括：全球經濟衰退導致外需疲軟、政策寬鬆和政策刺激力度及速度不及預期及中美關係緊張等。

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