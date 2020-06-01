【疫市營商】eBay公布疫下最熱銷產品　助港賣家開拓新商機

▲ 根據eBay最新熱銷商品數據顯示，居家辦公、休閒娛樂、家居園藝、美容健身等類別的銷售於疫情期間都呈上升趨勢。（eBay網站截圖）

新冠肺炎疫情下，網購成爲許多人購買商品的主要渠道， eBay近日則分享最新熱銷商品數據，發現4類產品的銷售於疫情期間都呈上升趨勢。香港賣家可參考有關數據，藉此了解最新消費趨勢，並持續開拓商機。

【疫市營商】看好網購商機 Buyandship加強經營買家社群

１）居家辦公產品

流動工作模式於近年續漸興起，加上在疫情的推動下，全球亦開啟在家工作模式，為網路攝影機、Wi-Fi接收器、耳機、辦公家具、揚聲器等設備迎來巨大銷量，其中網路攝影機在eBay美國站更增長了2000%的銷情。

２）休閒娛樂產品

其次， 消費者對居家娛樂的需求量大增，VR虛擬實境眼鏡及耳機的銷量分別提升590%及445%；而新興的居家娛樂包括拼圖、手作工藝品，3D打印等亦是大熱之選，在eBay美國站，拼圖的銷量上升了1485%。至於香港賣家今年第一季度的電子產品銷售則在英國市場錄得較强增長，其中手機與智能手機銷量增加46%，而平板電腦和電子書閲讀器則增加33%。

３）家居園藝產品

疫情期間，打理花園的園藝工具及種子肥料成為歐美熱銷產品。而香港賣家的家居園藝產品在第一季度主要集中銷售至美國、英國、德國等市場，當中吊燈天花板裝飾在美國及英國市場分別增加182%和142%，庭院家具在美國銷量增加115%，戶外安全設備與泛光燈在英國增長179%。隨著歐美家裝園藝旺季的來臨，賣家亦可以緊貼這趨勢為海外倉庫備貨。



４）美容健身產品

今年第一季度，香港賣家在歐美市場的服裝配飾、體育用品等方面銷售增長强勁。其中運動背包和運動鞋產品在德國分別增長208%和75%，而運動服飾在澳洲則增長322%。除了歐美成熟市場外，香港賣家亦在法國、意大利及西班牙等歐洲非英語國家錄得爆發性增長，當中運動鞋、節日道具及配飾的增長甚至達到2422%和619%。

東森網購攻港 用戶分享產品Link獲分紅

【疫市營商】港網購崛起？ ZALORA首季銷售急升

責任編輯：蘇穎琪