【網絡安全】「Sign in with Apple」現安全漏洞　蘋果證實並已修補

下一篇文章
Powerbeats Pro追加4種新色 6月9日正式推出
蘋果（Apple）於去年6月的年度全球開發商大會（WWDC）上，推出一項名為「Sign In with Apple」的登入工具，讓擁有Apple ID的用戶在使用第三方程式時，毋需在輸入帳號密碼即可快速登入。不過近日有安全研究專家指出「Sign In with Apple」出現漏洞，蘋果其後亦證實，並指已進行修補。
據外國科技網站Apple Insider報道指，印度安全研究專家Bhavuk Jain日前發現，「Sign In with Apple」快速登入功能暗藏漏洞，允許黑客輕易地繞過身份驗證機制，直接取得該 Apple ID用戶的帳號權限。而目前Dropbox、Spotify、Airbnb等程式均支援「Sign In with Apple」功能，使用相關登入方式的用戶，或有機會遭黑客入侵竊取資料。
Bhavuk Jain透露，已立刻向蘋果安全團隊匯報相關問題。蘋果目前已展開調查並回應，已得知「Sign In with Apple」的漏洞並已進行修補。而在修補該項漏洞之前，並未發現有任何Apple ID帳戶曾遭黑客入侵盜用；Bhavuk Jain亦因此獲得了蘋果提供的10萬美元（約77萬港元）安全獎金。
責任編輯：曾曉汶