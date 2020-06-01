  • 32°C
香港時間 : 2020601日 (一) 13:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網絡安全】「Sign in with Apple」現安全漏洞　蘋果證實並已修補

科技 13:00 2020/06/01

分享：

近日有安全研究專家指出「Sign In with Apple」出現漏洞，蘋果其後亦證實，並指已進行修補。

蘋果（Apple）於去年6月的年度全球開發商大會（WWDC）上，推出一項名為「Sign In with Apple」的登入工具，讓擁有Apple ID的用戶在使用第三方程式時，毋需在輸入帳號密碼即可快速登入。不過近日有安全研究專家指出「Sign In with Apple」出現漏洞，蘋果其後亦證實，並指已進行修補。

>>>蘋果前員工爆Siri監控用家　去信歐盟要求更嚴謹監管

>>>間諜程式鎖定香港iPhone　專攻擊抗爭討論區

據外國科技網站Apple Insider報道指，印度安全研究專家Bhavuk Jain日前發現，「Sign In with Apple」快速登入功能暗藏漏洞，允許黑客輕易地繞過身份驗證機制，直接取得該 Apple ID用戶的帳號權限。而目前Dropbox、Spotify、Airbnb等程式均支援「Sign In with Apple」功能，使用相關登入方式的用戶，或有機會遭黑客入侵竊取資料。

Bhavuk Jain透露，已立刻向蘋果安全團隊匯報相關問題。蘋果目前已展開調查並回應，已得知「Sign In with Apple」的漏洞並已進行修補。而在修補該項漏洞之前，並未發現有任何Apple ID帳戶曾遭黑客入侵盜用；Bhavuk Jain亦因此獲得了蘋果提供的10萬美元（約77萬港元）安全獎金。

>>>Apple研究員倡統一雙步驟認證短訊

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【網絡安全】BlackBerry推企業終端管理方案　提高生產力並分層防護
2020/05/25
【網絡安全】BlackBerry推企業終端管理方案　提高生產力並分層防護
美法官裁定FBI需申請搜查令　方可解鎖疑犯手機
2020/05/25
美法官裁定FBI需申請搜查令　方可解鎖疑犯手機
【黑客入侵】調查：WolfRAT間諜程式重現　竊取通訊內容
2020/05/22
【黑客入侵】調查：WolfRAT間諜程式重現　竊取通訊內容
台總統府遭入侵曝光「機密文件」　當局澄清內容為偽造
2020/05/18
台總統府遭入侵曝光「機密文件」　當局澄清內容為偽造
網絡保安 智能服務 WWDC 黑客 Apple Dropbox Airbnb Spotify

下一篇文章

Powerbeats Pro追加4種新色　6月9日正式推出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G鬥法】英國組「D10」聯盟　抗衡中國5G技術
【5G鬥法】英國組「D10」聯盟　抗衡中國5G技術
【華為產品】華為夥Devialet推出無綫音響Sound X　售2,199元
【華為產品】華為夥Devialet推出無綫音響Sound X　售2,199元
三星夥Mastercard推借記卡　夏季美國推出　
三星夥Mastercard推借記卡　夏季美國推出　
【美國制裁】美國限制華為晶片供應　高通或成受惠者？
【美國制裁】美國限制華為晶片供應　高通或成受惠者？
新款Galaxy Watch獲FCC認證　防水＋支援LTE
新款Galaxy Watch獲FCC認證　防水＋支援LTE
【PS5】PlayStation發布會　6月5日公布首輪遊戲陣容
【PS5】PlayStation發布會　6月5日公布首輪遊戲陣容