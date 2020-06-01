【領展業績】領展末期分派增3.7%　港零售物業續租租金調整率降至12.6%

▲ 領展指，2019/2020年度為充滿挑戰的一年，期內發生多項前所未見的事件，對中港造成壓力。

領展 （00823） 公布，截至今年3月底止年度，收益及物業收入淨額按年增長6.8%及6.9%至107.18億元及82.2億元。按相同基準計算，收益及物業收入淨額分別按年增長5.6%及6.3%。

經調整並計入一筆2.91億元的酌情分派後，可分派總額達59.65億元。本年度每基金單位分派增加5.9%至287.19仙，包括中期每基金單位分派141.47仙及末期每基金單位分派145.72仙。其中，末期分派增加3.7%。

平均每月租金按年輕微上升3.4%

領展指，2019/2020年度為充滿挑戰的一年，期內發生多項前所未見的事件，包括香港的社會事件、新型冠狀病毒的全球性爆發及中美貿易戰，對香港及中國內地造成極大的壓力。

香港零售物業組合中，由於租約磋商容易受到市場氣氛疲弱所影響，因此整體物業組合於年內的續租租金調整率（不包括少於一年的短期租約）下調至12.6%。截至今年3月31日，平均每月租金按年輕微上升3.4%至每平方呎70.3港元。

允許若干即將到期的租約以短約形式續租

領展稱，儘管香港經濟及消費環境於2020年下半年很可能仍持續受壓，惟領展一直與商戶攜手合作共渡時艱，因此允許若干即將到期的租約以短期租約形式續租，以保持租約組合的靈活性。

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