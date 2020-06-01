美團成交沽空齊創紀錄 好淡大撼大股價勢波動（第二版）

美團 （03690） 今早股價波動，開市初段曾逆市走低，其後倒升再破頂。繼上周五錄得210億元成交破紀錄額後，美團今日再現超大成交，加上上周五沽空額亦破紀錄，反映美團好淡雙方正在「大撼大」交戰，美團股價短期料續波動。

連兩日現逾200億成交 沽空額亦高企

美團今早曾跌1.8%，其後拗腰倒升，午後升幅擴大，並再以全年高位150元收市，升幅2.2%，再創上市新高。美團今日再現超大成交，全日成交逾207億元成交，續為最大成交港股，成交遠遠拋離第二位騰訊 （00700） 的不足百億元。美團今日沽空額亦近22億元，亦為今日最高沽空額港股。

美團上周五已現超大成交，主要受惠於MSCI中國指數權重調升。今次美團權重上調，於上周五收市後生效，資金追入貨，令美團當日「U盤」時段成交大增。單是「U盤」時段成交已達128.7億元，帶動美團當日成交額高達210.5億元，為上市以來最大單日成交額。美團當日以全日高位146.7元收市，並創上市新高。

淡友趁高位添壓 沽空創紀錄

上周五美團大成交急升的同時，當日沽空額亦急升，沽空額高達85.4億元，為上市新高，沽空比率達40%。美團屢創新高，淡友趁高造淡，主要是估計調整權重後，美團股價或現回吐，這屬淡友的正常投機操作。

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至於美團於MSCI中國指數權重獲上調，市場早預期基金將追入貨。根據中金公司報告，美團於MSCI的權重將由0.7%，上調至2.33%。該行預計將帶來17億美元（約132億港元）的被動資金追入。美團於上周五於U盤的成交已達128.7億元，加上上周五及今日都現超大成交額，反映除了被動資金入貨，其他資金亦極積於美團部署。以美團半日成交續創紀錄來看，資金好淡較量，成交額及沽空額均現破紀錄，反映美團好淡友「大撼大」角力未完，預期短期仍波動。

美團半日扭轉早段跌勢續升，亦受惠大行護航續唱好，美銀最新將美團目標價由143元上調至153元。美銀指出，美團的餐飲外賣業務已回復至疫情前90%水平，該行預期美團餐飲外賣業務於本季內會錄得正增長，較之前則預測下半年才會回復提早出現。

責任編輯：錢家鋒