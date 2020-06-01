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【美股期貨】亞股造好　道指期貨午後轉升逾百點

金融經濟 15:09 2020/06/01

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【美股期貨】美股期貨偏軟　道指期貨跌約30點

特朗普上周五記招制裁中國措施未具細節，且不包括取消與中國的首階段貿易協議，市場暫舒一口氣，亞太區股市造好，美股期貨偏軟後回升，道指期貨升約55點。投資者目前繼續注視重啟經濟進展，以及多個城市示威的情況。

【15：08】美股期貨升幅擴大，道指期貨升逾百點。道指期貨最新升114點，報25492點；標指期貨升10點，報3052點；納指期貨升22點，報9582點。

【14：30】美股期貨午後轉升，道指期貨升55點，報25433點；標指期貨升3點，報3045點；納指期貨升7點，報9568點。

【12：00】美股期貨微跌，道指期貨跌29點，報25349點；標指期貨跌6點，報3035點；納指期貨跌15點，報9544點。

道指及標指5月分別累升4.3%及4.5%；至於納指則升6.8%。道指上周五急插逾300點後扭轉跌勢，僅跌17點，報25383點；標指升14點，報3044點；納指升120點，報9489點。

恒生指數升740點　半日成交已逾900億（不斷更新）

特朗普制裁中國未見細節　道指上周五跌17點港股ADR升240點

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責任編輯︰梁浩碩

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