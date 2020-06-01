【美股期貨】中國據報暫停部分美國農產品進口　道指期貨跌逾百點

▲ 【美股期貨】美股期貨偏軟 道指期貨跌約30點

特朗普上周五記招制裁中國措施未具細節，且不包括取消與中國的首階段貿易協議，市場暫舒一口氣，亞太區股市造好，惟美股期貨偏軟，道指期貨於亞股收市後跌逾百點。投資者目前繼續注視重啟經濟進展，以及多個城市示威的情況。

【16：46】彭博報道中國據稱已暫停部分美國農產品進口，道指期貨跌115點，報25263點；標指期貨跌15點，報3026點；納指期貨跌61點，報9499點。

知情人士稱，中國官方已經要求一些主要國有企業暫停採購包括美國大豆在內的部分美國農產品。其中一名知情人士稱，中國將等待美國官方公佈對華制裁措施的細節，再決定下一步行動。

【16：30】道指期貨跌128點，報25250點；標指期貨跌17點，報3024點；納指期貨跌62點，報9498點。

【16：28】網易（美：NTES）傳明日起於香港招股，美股盤前則升0.6%；京東（美：JD）跌0.7%。

【新股IPO】網易明起招股 入場費12727元

【16：23】瑞幸咖啡（美：LK）盤前跌5.6%，報2.04美元；阿里巴巴（美：BABA）美股盤前跌0.5%，報206.41美元。

【16：22】美股期貨於亞股收市再轉跌，道指期貨跌44點，報25334點；標指期貨跌8點，報3034點；納指期貨跌37點，報9523點。

【15：08】美股期貨升幅擴大，道指期貨升逾百點。道指期貨最新升114點，報25492點；標指期貨升10點，報3052點；納指期貨升22點，報9582點。

【14：30】美股期貨午後轉升，道指期貨升55點，報25433點；標指期貨升3點，報3045點；納指期貨升7點，報9568點。

【12：00】美股期貨微跌，道指期貨跌29點，報25349點；標指期貨跌6點，報3035點；納指期貨跌15點，報9544點。

道指及標指5月分別累升4.3%及4.5%；至於納指則升6.8%。道指上周五急插逾300點後扭轉跌勢，僅跌17點，報25383點；標指升14點，報3044點；納指升120點，報9489點。

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責任編輯︰梁浩碩