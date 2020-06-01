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【港區國安法】冠軍分析師張憶東：政治紛擾的調整是投資的黃金時刻 港股可否極泰來

金融經濟 12:17 2020/06/01

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張憶東稱，港股短期風險偏好勢下降，8月底前將充滿政治紛擾，但若放長來看，這些紛擾只是噪音。

「港區國安法」消息加劇港股市場波動，冠軍分析師張憶東認為，8月底前是政策敏感期，短期港股或出現超出理性及超預期的調整，但政治紛擾帶來的調整是投資的黃金時刻，資金還是會回來，有信心港股可否極泰來。

興業證券全球首席策略分析師張憶東接受《經濟日報》專訪時表示，美國撤銷對香港特殊待遇，影響有3方面，但經貿往來與科技層面的影響，遠不及金融方面。「金融是香港核心中的核心，若香港的全球金融中心地位因政治因素導致崩塌，將是全球的損失。」

香港的全球金融中心地位　任何一個經濟體難替代

張憶東認為，香港的全球金融中心地位不是任何一個經濟體可以替代，但暫時美國政府行徑仍較克制，只是針對個人制裁，但短期的政治紛擾，可能會讓一些不堅定、對短期過度關注的人離開香港，正如1997年回歸前後，有些人因為害怕而離開。

他稱，港股短期風險偏好勢下降，8月底前將充滿政治紛擾，但若放長來看，這些紛擾只是噪音，影響資金短期流出，當市場慢慢適應，焦點重回長期基本面後，資金還是會回來，回來速度有可能更激烈，相信美國的資本家都希望從香港賺到中國的錢。

全文可按此（訂戶專享）

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