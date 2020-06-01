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【明尼蘇達示威】多科技巨頭發文反種族歧視　庫克呼籲建立「更公平世界」

環球政經 13:14 2020/06/01

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明尼蘇達州黑人男子遭白人警員壓頸而亡一事持續發酵，上周六、日（29-30日）美國多城市爆發大規模示威，以示不滿。全球各大科網企業也出面表態，推特（Twitter）及YouTube皆將其官方推特帳號改為黑色背景，Netflix也發文聲援，蘋果CEO庫克（Tim Cook）則向員工發全體信，呼籲大家建立一個「更美好、更公正」的世界。

相關文章：美黑人遭警壓頸亡引示威　明尼蘇達州進入緊急狀態

在員工信中，庫克承認，美國境內長期存在種族歧視和不平等現象，「存在於在司法系統中、在少數族裔社區不成比例的死亡率中、以及服務、教育的不平等」，他對死亡事件予以譴責，隨後呼籲大家建立一個「更美好、更公正」的世界，並宣布蘋果（AAPL）將向「公平倡議組織」（Equal Justice Initiative）等非盈利機構捐款，以改善不平等狀況，保護美國社會中的弱勢群體。

相關文章：【美國示威】近40市宵禁 明州運油車衝向示威人群

推特和YouTube稍早前將官方帳號的頭像及封面照改為黑色，推特更發出標語：「＃黑人的命也是命」（BlackLivesMatter），Netflix則發文稱：「沉默就是同謀，黑人的命也是命」（To be silent is to be complicit. Black lives matter）。

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撰文 : 國際組

美國 歧視 請願示威 明尼蘇達 庫克

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