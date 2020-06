【明尼蘇達示威】多科技巨頭發文反種族歧視　庫克呼籲建立「更公平」世界

明尼蘇達州黑人男子遭白人警員壓頸而亡一事持續發酵,上周六、日(30-31日)美國多城市爆發大規模示威,以示不滿。全球各大科網企業也出面表態,推特(Twitter)及YouTube皆將其官方推特帳號改為黑色背景,Netflix也發文聲援,蘋果CEO庫克(Tim Cook)則向員工發全體信,呼籲大家建立一個「更美好、更公正」的世界。

在員工信中,庫克承認, 美國境內長期存在種族歧視和不平等現象, 「存在於在司法系統中、在少數族裔社區不成比例的死亡率中、以及服務、教育的不平等」,他對死亡事件予以譴責,隨後呼籲大家建立一個「更美好、更公正」的世界,並宣布蘋果(AAPL)將向「公平倡議組織」(Equal Justice Initiative)等非盈利機構捐款,以 改善不平等狀況, 保護美國社會中的弱勢群體。

推特和YouTube稍早前將官方帳號的頭像及封面照改為黑色,推特更發出標語:「#黑人的命也是命」(BlackLivesMatter),Netflix則發文稱:「沉默就是同謀,黑人的命也是命」(To be silent is to be complicit. Black lives matter)。

