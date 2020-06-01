白宮門外示威 特朗普躲地牢避風頭

▲ 外媒引述消息報道，上周五在白宮門外的示威，美國總統特朗普及其家眷一度被帶到地牢躲避，逗留約一小時。

美國明尼蘇達州一名黑人被白人警員逮捕後，遭用膝頭壓頸致死，引發全國超過30個城市的民眾連日上街示威表達不滿，16個州分、25個城市實施宵禁。外媒引述消息報道，上周五（29日）在白宮門外的示威，美國總統特朗普及其家眷一度被帶到地牢躲避，逗留約一小時。

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息報道，上周五（29日）晚上白宮外發生示威時，美國特勤局（US Secret Service）評估情況，見門外示威者向官員投擲水瓶和其他物件，並試圖衝破金屬圍欄，故決定請總統特朗普（Donald Trump）移師地牢暫避，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）以及兒子巴倫（Barron Trump）亦有隨行。

消息人士透露，如白宮升至紅色警報，其餘第一家庭的成員也會被帶到緊急應變中心（Emergency Operations Center ）。

事後，特朗普發Twitter報平安，指責民主黨州長助長示威浪潮，並讚揚美國特勤局當晚對他的保護，又揚言門口已有狗和武器戒備。

記者：葉芷樺

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