  • 31°C
香港時間 : 2020601日 (一) 12:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

白宮門外示威 特朗普躲地牢避風頭

環球社會熱點 11:43 2020/06/01

分享：

外媒引述消息報道，上周五在白宮門外的示威，美國總統特朗普及其家眷一度被帶到地牢躲避，逗留約一小時。

美國明尼蘇達州一名黑人被白人警員逮捕後，遭用膝頭壓頸致死，引發全國超過30個城市的民眾連日上街示威表達不滿，16個州分、25個城市實施宵禁。外媒引述消息報道，上周五（29日）在白宮門外的示威，美國總統特朗普及其家眷一度被帶到地牢躲避，逗留約一小時。

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息報道，上周五（29日）晚上白宮外發生示威時，美國特勤局（US Secret Service）評估情況，見門外示威者向官員投擲水瓶和其他物件，並試圖衝破金屬圍欄，故決定請總統特朗普（Donald Trump）移師地牢暫避，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）以及兒子巴倫（Barron Trump）亦有隨行。

消息人士透露，如白宮升至紅色警報，其餘第一家庭的成員也會被帶到緊急應變中心（Emergency Operations Center ）。

事後，特朗普發Twitter報平安，指責民主黨州長助長示威浪潮，並讚揚美國特勤局當晚對他的保護，又揚言門口已有狗和武器戒備。

記者：葉芷樺

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

請願示威 特朗普 明尼蘇達 美國 白宮 美國民主黨

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間12:00）

下一篇文章

【美國示威】近40市宵禁 明州運油車衝向示威人群
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區安全法】特朗普感性談香港 一番話成網絡熱話
【港區安全法】特朗普感性談香港 一番話成網絡熱話
【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權
【BNO】英國外相：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權
【BNO懶人包】延長留英期限至1年意味什麼？
【BNO懶人包】延長留英期限至1年意味什麼？
新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間12:00）
【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得
【中澳貿易戰】北京縱要施壓 有種澳洲貨碰不得
【BNO】《環時》指內地民眾 非常歡迎英國予港人公民權
【BNO】《環時》指內地民眾 非常歡迎英國予港人公民權