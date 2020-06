【美國宵禁】特朗普：要列極左派ANTIFA為恐怖組織

▲ 美國總統特朗普揚言要將「反法西斯主義」(ANTIFA)列為恐怖組織。

美國明尼蘇達州有一名黑人遭白人警員用膝頭壓頸致死,逾30個城市爆發示威,39個城市宵禁。美國總統特朗普曾稱極左激進勢力的「反法西斯主義」(ANTIFA)組織策劃是次示威,周日(5月31日)更揚言要將ANTIFA列為恐怖組織。

【美國宵禁】示威者利器襲警 鎅傷警員頸部

【美國示威】近40市宵禁 明州運油車衝向示威人群

甚麼是ANTIFA?

ANTIFA是anti-fascists(反法西斯主義者)的縮寫,代表了一群政治取向極左、而非支持民主黨的人士。ANTIFA的組織較鬆散,也有部分人會採取激進的手段來表達訴求。

特朗普周日於社交媒體Twitter表示:

美國會將ANTIFA定義為恐怖組織。

(The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.)

【美國宵禁】佛州警員也示威 單膝下跪抗議警暴

【美國宵禁】警射橡膠彈驅散 路透記者中彈:他瞄準我

此外,特朗普政府的多名官員也開腔抨擊,稱ANTIFA及其他煽動者(agitators)有份主持美國各地的示威行動。

美國司法部長巴爾(Bill Barr)更表示,ANTIFA等團體煽動和實施的暴力行爲,屬國内恐怖主義,應依法處置。

司法部周日更宣布,將利用全國各地的聯合恐怖主義特別工作組來調查主要城市的部分暴力事件,並會針對ANTIFA分子的活動。

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:何穎兒