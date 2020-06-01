【美國宵禁】示威者利器襲警 鎅傷警員頸部

▲ 美國佛羅里達州多處有人示威，部分演變成暴力警民衝突。

美國非裔男子弗洛伊德遭警膝蓋壓頸後死亡，所引發的示威潮愈演愈烈，在佛羅里達州，示威變成暴力警民衝突，有示威者襲擊警車，並以利器襲擊警員，有遇襲警員頸部鎅傷被要送院，據報無生命危險。

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事發在佛州傑克遜維爾（Jacksonville）市中心，當地周六下午有逾千人上街示威，抗議警暴問題。示威本來和平進行，到傍晚時份，大部分示威者散去後，約200人不肯離去。

警方指，入黑後，該批人開始向在場警員發起衝擊，襲擊警車，打爆車窗玻璃，並試圖縱火。混亂間有警員被人用利器鎅傷頸部，要送院治理，據報沒有生命危險。

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共和黨籍的市長柯里（Lenny Curry）表示，當地向來有和平示威的傳統，強調起初的示威是和平舉行，看到一些年輕人表達訴求，這些人離開後，留下來的人卻使用暴力。他強調不會容忍，並稱當局會討論實施宵禁。

事件源於46歲黑人男子弗洛伊德（George Floyd），早前被捕時被一名白人警員用膝蓋壓頸7分鐘，其間多次哭訴「無法呼吸」，但不獲理會，他送院後不治，事件觸發當地多日有民眾上街示威。

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責任編輯：文青青

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