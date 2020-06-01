【美國示威】近40市宵禁 明州運油車衝向示威人群

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白宮門外示威 特朗普躲地牢避風頭
美國逾30個城市周末再爆發大規模示威，抗議黑人被白人警員壓頸後死亡。多地示威演變成騷亂，至少39個城市實施宵禁，但民眾不顧禁令照樣上街。明尼蘇達州明尼阿波利斯市有運油車衝向人群，司機受傷被捕。
多地繼續有示威者到處破壞及搶掠，亦有人縱火燒警車和攻擊警員，防暴警察發射催淚彈及橡膠子彈驅散，近1400人被捕。
明尼阿波利斯市周日（5月30日）有 大批群眾在州際公路示威，期間一輛運油車駛衝向人群，示威者四散躲避。運油車停下後，示威者隨即上前包圍運油車，並將司機拖下車毆打。
警方到場分開司機和示威者，司機受傷送院，無生命危險。警方指，州際公路當時已經封閉，涉事司機疑蓄意撞人，已將他拘捕，當局正調查案件。
白宮外的示威也持續，首都華盛頓當地星期一晚上11時至翌日早上6時起宵禁。民主黨籍的華盛頓哥倫比亞特區市長鮑澤（Muriel Bowser）指，已經調派國民警衛軍荷槍實彈，於白宮南側的橢圓形草坪駐守。
洛杉磯、邁阿密等近40個城市亦實施宵禁。德薩斯州主要城市達拉斯、奧斯汀及休斯敦等連續2日出現騷亂，州長阿博特（Greg Abbott）宣布全州進入災難狀態，意味州長可指派聯邦人員維持州內治安。達拉斯市長同日下午發表災難宣言，以及實施宵禁。
三藩市則無限期延長宵禁令，市長布里德（London Breed）批評，部分示威者視抗議為遊戲，對此感到傷感，強調不會容忍任何暴力事件發生。
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記者：鄧燕君