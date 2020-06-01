又有細路仔無辜受苦 繼湖南後廣州現假奶粉

上月湖南郴州有家長發現孩子出現大頭娃娃症狀，懷疑因長期飲用「倍氨敏」奶粉所致，家長聯署上網求助。近日一線城巿廣州也出現「假奶粉」，兩款奶款名為「貝兒呔」及「敏兒舒2號」，現時已有60名家長上網求助。

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湖南及廣州的假奶粉事件有相似之處，就是小朋友到醫院被診斷有牛奶蛋白過敏，繼而被推薦飲用某隻所謂特醫奶粉，即為嬰幼兒配製的特殊奶粉，但原來這些品牌奶粉根本不合嬰幼兒飲用，只是蛋白質固體飲品，未解決嬰幼兒牛奶敏感問題，還由於其營養不足，嬰幼兒長期飲用，變成營養不良，出現佝僂症、發育遲緩，甚至大頭症。現時湖南及廣州當局介入調查，事件仍在發酵。

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內地傳媒查到，廣州有至少10間醫院醫生有推薦假奶粉。年前、即2003年震動全國的「大頭娃娃」，全國多地嬰幼兒因長期飲用「劣質奶粉」致發育遲緩、身體殘障，甚至死亡。多名巿長、局長因此下台。

至2008年出現「結石寶寶」，內地三鹿集團生產的奶粉被發現含化工原料三聚氰胺，令嬰幼兒長期飲用後生腎石，估計約有4萬名嬰幼兒受害。期後內地多間奶製品商產品包括伊利、蒙牛（2319)及光明等同被驗出有三聚氰胺，內地奶製品被多國禁入口，中國乳業跌入低谷。而內地家長開始海外搜購奶粉，弄至香港奶粉斷貨，香港於2013年實施奶粉限購。

剛結束的兩會，當中全國人大代表、中國最大乳業公司、內蒙古伊利集團職工李翠枝提出「一生飲奶計劃」納入國家重要戰略，計劃將對學生及中老年人提供飲奶資助，提升健康質素。

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