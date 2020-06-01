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【美國宵禁】蘋果多間分店遭破壞　被盜iPhone得物或無所用？

科技 11:20 2020/06/01

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美國多間蘋果門市遭搶劫，當中包括明尼蘇達州的Apple Uptown零售店，部分遭受嚴重破壞的地區，分店宣布無限期關閉。

美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德（George Floyd）疑遭警員膝壓頸致死，事件觸發的示威活動蔓延全國，最少25個城市宣布宵禁，警方迄今拘捕逾1300人。外媒Gamerant報道，美國多間蘋果門市遭搶劫，當中包括明尼蘇達州的Apple Uptown零售店，部分遭受嚴重破壞的地區，分店宣布無限期關閉。

抗議活動持續，蘋果位於波特蘭、費城、鹽湖城、洛杉磯、查爾斯頓（Charleston）、華盛頓、斯科茨代爾（Scottsdale）和三藩市等多間門市遭破壞，其中斯科茨代爾的玻璃門上，更被寫上「For Floyd!!」。雖然蘋果商店被洗劫一空，但有Twitter網民爆料，在三藩市分店內，其實所有產品早已被收好，商店原是空空如也，難以估計蘋果實際貨品的損失。

【明尼蘇達示威】Android 11發布會延遲　「現在非慶祝時間」

蘋果推Watch Pride Edition　響應同志驕傲月

另有Instagram網民上載照片稱，偷來的蘋果產品一旦離開商店，將無法使用，而且蘋果能追蹤失竊產品，其iPhone畫面亦會顯示「Please return to Apple Walnut Street.」，呼籲歸還手機。

受疫情影響，蘋果上周宣布將於未來一星期，全美逾100間商店重新營業，惟遇上示威亦要再度延遲，例如洛杉磯比佛利大道的蘋果店，自周日起至6月6日都關閉。

責任編輯：姚慧儀

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