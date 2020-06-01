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【港區國安法】無懼特朗普制裁一手周末暢旺　本地地產股成升市火車頭

金融經濟 10:16 2020/06/01

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港股今日急彈，周末一手成交暢旺，本地地產股成為升市火車頭。

「港區國安法」通過後，美國總統特朗普白宮上周五記招制裁中國未見細節，港股今日急彈，周末一手成交暢旺，本地地產股成為升市火車頭。新地 （00016） 升逾半成，最新報93.55元；恒地 （00012） 升逾4%，最新報28.8元；信置 （00083） 最新升4.3%，報9.42元；新世界 （00017） 最新報8.16元，升4.5%；長實 （01113） 升2.8%，報43.35元。

收租股方面，本月中表決私有化的會德豐 （00020） 最新升5.7%，報55.35元；領展 （00823） 升逾3%，最新報59.95元；希慎 （00014） 最新升2.6%，報21.55元。

隨着疫情緩和之外，發展商在5月份重新推盤，全月的一手總成交量達2,100宗，創11個月新高，當中萬科（香港）的長沙灣The Campton日前全日沽清首輪188伙，而新地天水圍Wetland Seasons Park 2期次輪銷售的298伙，亦成功售出97%的單位。

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編輯：吳敏芳

香港股票 香港 收租股 銷售 成交 特朗普 國安法 港區國安法 希慎 新地

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