【港區國安法】一手周末暢旺本地地產急漲　新地升近7%

▲ 港股今日急彈，周末一手成交暢旺，本地地產股成為升市火車頭。

「港區國安法」通過後，美國總統特朗普白宮上周五記招制裁中國未見細節，港股今日急彈，周末一手成交暢旺，本地地產股成為升市火車頭。新地 （00016） 最新升6.7%，最新報95元；恒地 （00012） 升逾4%，最新報28.9元；信置 （00083） 最新升3.2%，報9.32元；新世界 （00017） 最新報8.18元，升4.7%；長實 （01113） 升2.2%，報43.1元。

收租股方面，本月中表決私有化的會德豐 （00020） 最新升6%，報55.5元；中午放榜的領展 （00823） 升逾4%，最新報60.45元；希慎 （00014） 最新升3.8%，報21.8元。

隨着疫情緩和之外，發展商在5月份重新推盤，全月的一手總成交量達2,100宗，創11個月新高，當中萬科（香港）的長沙灣The Campton日前全日沽清首輪188伙，而新地天水圍Wetland Seasons Park 2期次輪銷售的298伙，亦成功售出97%的單位。

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編輯：吳敏芳