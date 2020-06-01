【新股IPO】網易明招股入場費12727元 招股價上限較美股溢價擴大至8%（第二版）

▲ 網易計劃在港發行1.71億股股份，以一手100股計，每股定價最高暫時為126元，入場費12727元。

內地互聯網公司網易 （09999） 明（6月2日）起在本港正式招股，將發行約1.71億股股份，佔公司已發行股本的5%；當中約515萬股（即發行規模約3%）用作公開發售。香港公開發售每股定價將不高於126元，以一手100股計，入場費12,727元，將於周五（6月5日）截止認購。

網易周一美股高開1.8%，截至本港22時11分，報373.79美元，倒跌2.4%，以每股ADS（美國存託股）代表25股普通股計算，網易香港公開發售價格上限較美股溢價擴大至8.7%。

定價方面，公開發售價格將不高於每股126元，但國際發售價可能高於該水平。網易表示，會綜合考慮ADS於最後交易日或之前的收市價，以及路演過程中投資者需求等因素，於周五確定國際發售價，而香港發售價將為國際發售價和126元的較低者。

公司預計下周四（6月11日）掛牌。據悉，是次發售不設基石投資者.

網易是次集資所得，擬用於全球化戰略及機遇，豐富日本、美國、歐洲及東南亞等在線遊戲內容，加強全球研發與遊戲設計能力，包括投資國際遊戲開發商，並推動智能學習和其他創新業務。同時，資金還將投放於豐富及提升網易的創新內容，把商業上可行的技術引入特定應用程序，優化用戶體驗；吸引和培養人才，支持創新與增長。

多間券商預留575億元孖展

另外，綜合多間券商數據，合共預留575億元孖展準備。當中，大華繼顯預留100億元孖展，特設新客戶手機抽新股孖展25萬元以下免息，現金申請免手續費；耀才預留300億、輝立預留100億、信誠預留75億。

（第二版新增網易美股表現）

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