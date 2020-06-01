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恒生指數裂口高開578點　港交所、友邦升逾3%（不斷更新）

金融經濟 09:36 2020/06/01

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恒指黑期升約325點　道指期貨跌約40點（不斷更新）

「港區國安法」通過後，美國總統特朗普白宮上周五記招制裁中國未見細節，並無宣布取消貿易協議，道指急插逾300點後扭轉跌勢，僅跌17點，收報25383點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開240點，恒指料開報23201點。

【港區國安法】陳茂波︰聯繫滙率「有國家作為後盾」 美國制裁影響有限

【港區國安法】引入國安法+特殊地位取消　惠譽：不會對香港評級帶來壓力

【09：35】友邦 （01299） 升幅擴大至半成，高見66.75元。

【09：33】反向ETF下跌，FI二南方恒指跌12%，低見6.02元。

【09：31】港股早段升幅擴大至逾700點，升至23700點水平。

【09：30】內地3大股指高開，上證升0.7%，深證升0.9%，創業板升0.9%。

【09：29】出口股創科 （00669） 升8.6%，破頂見72.45元。

【09：27】美團點評 （03690） 上周五急升7%後，股價今早回吐1.2%，開報145元；阿里巴巴 （09988） 升近3%，開報200元；小米 （01810） 升1.5%，開報12.2元。

【09：25】地產股造好，恒地 （00012） 升4.2%；信置 （00083） 升4.1%；長實 （01113） 升3.2%；新地 （00016） 升2.7%；新世界 （00017） 升2.9%。

【09：21】新股移卡 （09923） 首掛承接暗盤跌勢潛水，移卡開報14.96元，較招股價低1.68元或10.1%。

【09：21】恒生指數裂口高開578點，開報23539點。騰訊 （00700） 升2.2%，開報419.4元；滙豐 （00005） 升0.8%，開報36.15元；港交所 （00388） 升3.3%，開報279元；友邦 （01299） 升3.4%，開報65元；中移動 （00941） 升2.8%，開報55.6元。

【09：16】人民幣中間價報7.1315，上調1點子。

【09：13】即月期指開報23169點，升400點或1.7%，高水207點。

【08：43】滙豐 （00005） ADR折合報35.74元，跌0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報421.13元，升2.6%。

【08：41】亞股早段上升，日經225指數升113點或0.5%，報21991點；南韓KOSPI指數升0.7%，報2043點。

【08：36】恒指黑期升約325點，報23224點；道指期貨跌約40點，報25338點。

【08：25】美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，隨着「港區國安法」通過，美國現在沒有理由給予香港特殊待遇，表示中國對香港實行更嚴格的控制，違背了給予香港高度自治權的承諾。

【港區國安法】蓬佩奧︰美國沒有給予香港特殊待遇的理由

【08：00】神州租車 （00699）  公布，董事會已獲神州優車告知，神州優車已於5月31日與北汽集團訂立一份無法律約束力的戰略合作協議，北汽集團將向神州優車收購不多於4.5億股份，相當於已發行股本總額約21.26%。

神州租車︰北汽集團與神州優車達成戰略協議　收購最多4.5億股

【07：50】新股電器製造商蜆壳電業 （02381）  公布招股結果，每股定價0.25元，超額認購36.3倍，1手中籤率33.14%，抽40手（400000股）穩獲1手。【分配結果】

【新股IPO】蜆壳電業超額認購36.3倍　1手中籤率33.14%（附分配結果）

【07：00】道指上周五曾急插逾300點後，其後扭轉跌勢，僅跌17點，報25383點；標指升14點，報3044點；納指升120點，報9489點。

港股ADR收報23201點，升240點或1%；恒指夜期收報22897點，升128點或0.6%，低水64點。

特朗普制裁中國未見細節　道指上周五跌17點港股ADR升240點

【疫情焦點】全球累計逾626萬確診　美國累計確診逾183萬

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 FI二南方恒指（07500） 創科實業（00669） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 美團點評－W（03690） 長實集團（01113） 信和置業（00083） 新世界發展（00017） 新鴻基地產（00016）

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