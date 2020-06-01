▲ 恒指黑期升約325點 道指期貨跌約40點（不斷更新）

「港區國安法」通過後，美國總統特朗普白宮上周五記招制裁中國未見細節，並無宣布取消貿易協議，道指急插逾300點後扭轉跌勢，僅跌17點，收報25383點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開240點，恒指料開報23201點。

【港區國安法】陳茂波︰聯繫滙率「有國家作為後盾」 美國制裁影響有限

【港區國安法】引入國安法+特殊地位取消 惠譽：不會對香港評級帶來壓力

【08：43】滙豐 （00005） ADR折合報35.74元，跌0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報421.13元，升2.6%。

【08：41】亞股早段上升，日經225指數升113點或0.5%，報21991點；南韓KOSPI指數升0.7%，報2043點。

【08：36】恒指黑期升約325點，報23224點；道指期貨跌約40點，報25338點。

【08：25】美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，隨着「港區國安法」通過，美國現在沒有理由給予香港特殊待遇，表示中國對香港實行更嚴格的控制，違背了給予香港高度自治權的承諾。

【港區國安法】蓬佩奧︰美國沒有給予香港特殊待遇的理由

【08：00】神州租車 （00699） 公布，董事會已獲神州優車告知，神州優車已於5月31日與北汽集團訂立一份無法律約束力的戰略合作協議，北汽集團將向神州優車收購不多於4.5億股份，相當於已發行股本總額約21.26%。

神州租車︰北汽集團與神州優車達成戰略協議 收購最多4.5億股

【07：50】新股電器製造商蜆壳電業 （02381） 公布招股結果，每股定價0.25元，超額認購36.3倍，1手中籤率33.14%，抽40手（400000股）穩獲1手。【分配結果】

【新股IPO】蜆壳電業超額認購36.3倍 1手中籤率33.14%（附分配結果）

【07：00】道指上周五曾急插逾300點後，其後扭轉跌勢，僅跌17點，報25383點；標指升14點，報3044點；納指升120點，報9489點。

港股ADR收報23201點，升240點或1%；恒指夜期收報22897點，升128點或0.6%，低水64點。

特朗普制裁中國未見細節 道指上周五跌17點港股ADR升240點

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責任編輯︰梁浩碩