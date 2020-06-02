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【恒指夜期】道指倒跌後再倒升　恒指夜期升幅擴大至105點（不斷更新）

金融經濟 00:50 2020/06/02

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恒指黑期升約325點　道指期貨跌約40點（不斷更新）

挾淡倉效應推動，恒生指數今日急漲超過700點，惜尾市傳出中國暫停買入部分美國農產品的消息，外圍期貨受美國內部社會事件，以及中美困局憂慮，連帶港股今日攀升後，恒指夜期亦未見強勢。短期繼續留意中美局勢，若事件進一步惡化，不排除後市再下跌，反之亦然。

【00：49】道指倒跌後再倒升，恒指夜期升幅擴大，報23530點，升105點，低水203點。

【23：28】美股道指走勢反覆，倒升後再輕微倒跌約5點，恒指夜期則報23484點，升59點，低水249點。

【22：55】道指倒升逾70點，恒指夜期亦跟隨外圍反彈，報23524點，升99點，低水209點。

【新股IPO】網易明招股入場費12727元 招股價上限較美股溢價擴大至8%（第二版）

【科網狂潮】美團一路破頂　北水一路沽貨（訂戶專享）

【21：30】美國社會運動愈演愈烈，道指開市跌近百點，恒指夜期亦因而回吐，報23362點，跌63點，低水371點。

【21：00】道指期貨下跌41點。夜期跌30點。

【新股IPO】大新銀行免網易孖展手續費 利率低至1.68%

高盛：預期第三季放寬旅遊限制　看好港股4大類股份

【20：20】恒指夜期未現大方向，報23425點，無升跌，低水308點。

【19：25】美股期貨倒升，道指期貨暫彈逾50點，恒指夜期報23449點，升24點，低水284點。

【18：10】恒指夜期未能再接再厲，暫輕微回吐41點，報23384點，低水349點

【17：19】恒指夜期開報23438點，早段報23461點，升36點或0.2%，低水272點。

【16：41】即月期指收報23425點，升656點或2.9%，低水308點。

【美股期貨】美股期貨偏軟　道指期貨跌約30點

【港區國安法】冠軍分析師張憶東：政治紛擾的調整是投資的黃金時刻 港股可否極泰來

【中概股專訪】回歸沖喜　瑞聯：港股估值勢重新判斷

「港區國安法」通過後，美國總統特朗普白宮上周五記招制裁中國未見細節，並無宣布取消貿易協議，道指急插逾300點後扭轉跌勢，僅跌17點，收報25383點。港股6月開局理想，恒生指數裂口高開578點，開報23539點，其後升幅擴大，恒指收復50天綫，大市曾升逾800點，恒生指數最終收報23732點，升771點。主板成交1508億元。

【16：15】恒指黑期於港股收市後，跌逾200點，報23547點。

【16：00】恒生指數6月開局升771點，收報23732點。國指收報9833點，升272點或2.9%。主板成交1508億元。騰訊 （00700） 升4.5%；港交所 （00388） 升4.7%；友邦 （01299） 升5.2%。另外，滙豐 （00005） 升2.1%；中移動 （00941） 升2.6%。

【16：00】恒生指數U盤前升778點，報23739點。

【15：46】中興 （00763） 尾市升逾一成，高見21.7元；中芯 （00981） 升7.4%，高見18.2元。美國總統特朗普上周五講話制裁中國的力度較溫和，未有表示取消中美首階段貿易協議。

【15：34】美團 （03690） 升2%，破頂高見149.8元，上試150元大關；阿里巴巴 （09988） 升4%，重上200元關口最新報202.4元；小米 （01810） 升1.3%。

【15：30】港股尾市升約760點，報23720點，續企23700點。友邦 （01299） 升5%；騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 升逾4%。滙豐 （00005） 升2%。

【15：26】神州租車 （00699） 升至高見2.3元，升逾26%。

【15：22】特朗普上周五未提取消中美首階段貿易協議，中國稀土 （00769） 逆市回吐6%，低見0.38元。

【15：22】今早逆市向下的渣打 （02888） ，尾市股價倒升1%，高見37.2元。

【15：00】上證升2.2%；深證升3.3%；創業板指升3.4%。

【14：17】港股最新升約750點，企23700點水平。

【14：16】神州租車 （00699） 升幅擴大至17%，高見2.12元。

神州租車︰北汽集團與神州優車達成戰略協議　收購最多4.5億股（第二版）

【14：14】中興 （00763） 愈升愈有，股價升8.4%，高見21.3元；中芯 （00981） 升7%，高見18.08元。

【13：26】騰訊 （00700） 午後升幅擴至4.5%，高見429元試上430關口。

【13：24】港股升幅擴大至逾800點，至23775點。

【13：23】天保能源 （01671） 午後抽升16%。天保能源公布，公司獲准將不超過1.16億股內資股轉換為H股並將該等股份於聯交所上市。

【13：21】大市午後初段成交已超過1000億元，達1003億元。恒指最新報23741點，升780點。

【13：13】早前被沽空機構CloudyThunder指控財務造假的天能動力 （00819） 股價升9%，天能動力發盈喜，料上半年股東應佔溢利將按年增長不少於30%，即今年上半年至少賺7.3億元人民幣。

天能動力料上半年多賺至少三成 早前被沽空機構狙擊

【13：10】港股午後續升逾700點，企23700點水平。恒生指數最新升756點，報23717點。

【13：10】領展 （00823） 績後升4.3%。領展公布，年度收益及物業收入淨額按年增長6.8%及6.9%至107.18億元及82.2億元。每基金單位分派增加5.9%至287.19仙，其中末期分派增加3.7%。

【領展業績】領展末期分派增3.7%　港零售物業續租租金調整率降至12.6%

【領展業績】領展不申請「保就業」計劃　超級市場及食品商戶銷售額增8%

【13：01】濠賭股隨市反彈，其中藍籌銀娛 （00027）  午後升4.4%；金沙 （01928）  升2%。5月博彩收入按年續跌93.2%，至17.64億元澳門元，惟按月回升1.3倍，相當於日均收入5690萬元人民幣。

澳門5月博彩收入按年續跌93.2%　按月回升1.3倍

【12：10】中生製藥 （01177） 升6.9%，破頂高見13.38元，為表現最好藍籌股；萬洲 （00288） 逆市升1.2%，藍籌中表現最差。

【12：00】恒生指數中午收報23701點，升740點。國指中午收報9834點，升273點，升2.9%。騰訊 （00700） 抽升4%，中午收報426.8元。友邦 （01299） 升5.6%，中午收報66.35元；港交所 （00388） 升4.5%，破頂高見283.2元。

另外，中移動 （00941） 升2.9%；滙豐 （00005） 升1.4%。

【港區國安法】陳茂波︰聯繫滙率「有國家作為後盾」 美國制裁影響有限

【港區國安法】引入國安法+特殊地位取消　惠譽：不會對香港評級帶來壓力

【11：50】港股中午收市前升約760點，於23720點水平。

【11：44】北京燃氣藍天 （06828） 於11時36分中途停牌，停牌前股價跌2.3%，報0.086元，成交258.5萬元。

【11：30】內地股市造好，上證升2%；深證升3.1%；創業板指升3%。

【11：23】領展 （00823） 將於今日公布業績，股價績前造好升4.1%， 高見62元。

【10：36】美團點評（003690）今早回吐後轉升1%，高見148.6元續創新高。

【10：28】手機孖寶造好，齊升逾5%。舜宇 （02382） 升5.5%；瑞聲 （02018） 升5.4%。

【10：22】諾發集團 （01360） 未止跌，股價今早逆市續挫逾3成，破底低見0.144元。

【10：15】人民幣反彈，內房股上揚，中海外 （00688） 升4.7%；潤地 （01109） 升4.4%；恒大 （03333） 升4.8%；碧桂園 （02007） 升5.8%；雅居樂 （03383） 升4.8%。

【10：05】藥業股中生製藥 （01177） 股價升8.7%，破頂高見13.38元，為升幅最大藍籌；石藥 （01093） 升4.2%，高見15.86元。

【09：54】港股升勢略為回順至700點，於50天綫水平（約23685點）爭持。

【09：54】中國5月財新製造業PMI為50.7， 前值49.4，預期49.6。

【09：52】三桶油上升，中石油 （00857） 升1.9%；中海油 （00883） 升4.9%；中石化 （00386） 升2.9%。油組及盟國據報或提前至本周四開會，採討延長減產規模。

【油價走勢】OPEC+據報本周提前開會　研延長破紀錄減產規模

【09：48】港交所 （00388） 升3%。據路透IFR引述消息人士報道，網易 （09999）  將於明日至周五招股（6月5日），6月11日掛牌，每股定價最高暫時為126元，最終定價視乎美國ADR價有一定折讓，以一手100股計，入場費12727元。

【新股IPO】傳網易明起招股　入場費12727元

【09：45】港股升逾800點，試23800點水平。

【09：43】銀行股反彈，滙豐 （00005） 升2.7%，上試37元；恒生 （00011） 升3.1%；東亞 （00023） 升4.4%；中銀香港 （02388） 升3.7%；渣打 （02888） 則逆市跌0.3%。

【09：35】友邦 （01299） 升幅擴大至半成，高見66.75元。

【09：33】反向ETF下跌，FI二南方恒指跌12%，低見6.02元。

【09：31】港股早段升幅擴大至逾700點，升至23700點水平。

【09：30】內地3大股指高開，上證升0.7%，深證升0.9%，創業板升0.9%。

【09：29】出口股創科 （00669） 升8.6%，破頂見72.45元。

【09：27】美團點評 （03690） 上周五急升7%後，股價今早回吐1.2%，開報145元；阿里巴巴 （09988） 升近3%，開報200元；小米 （01810） 升1.5%，開報12.2元。

小米雷軍︰大量參與6G預研 無意涉足商業航天

【09：25】地產股造好，恒地 （00012） 升4.2%；信置 （00083） 升4.1%；長實 （01113） 升3.2%；新地 （00016） 升2.7%；新世界 （00017） 升2.9%。

【09：21】新股移卡 （09923） 首掛承接暗盤跌勢潛水，移卡開報14.96元，較招股價低1.68元或10.1%。

【09：21】恒生指數裂口高開578點，開報23539點。騰訊 （00700） 升2.2%，開報419.4元；滙豐 （00005） 升0.8%，開報36.15元；港交所 （00388） 升3.3%，開報279元；友邦 （01299） 升3.4%，開報65元；中移動 （00941） 升2.8%，開報55.6元。

【09：16】人民幣中間價報7.1315，上調1點子。

【09：13】即月期指開報23169點，升400點或1.7%，高水207點。

【08：43】滙豐 （00005） ADR折合報35.74元，跌0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報421.13元，升2.6%。

【08：41】亞股早段上升，日經225指數升113點或0.5%，報21991點；南韓KOSPI指數升0.7%，報2043點。

【08：36】恒指黑期升約325點，報23224點；道指期貨跌約40點，報25338點。

【08：25】美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，隨着「港區國安法」通過，美國現在沒有理由給予香港特殊待遇，表示中國對香港實行更嚴格的控制，違背了給予香港高度自治權的承諾。

【港區國安法】蓬佩奧︰美國沒有給予香港特殊待遇的理由

【08：00】神州租車 （00699）  公布，董事會已獲神州優車告知，神州優車已於5月31日與北汽集團訂立一份無法律約束力的戰略合作協議，北汽集團將向神州優車收購不多於4.5億股份，相當於已發行股本總額約21.26%。

神州租車︰北汽集團與神州優車達成戰略協議　收購最多4.5億股

【07：50】新股電器製造商蜆壳電業 （02381）  公布招股結果，每股定價0.25元，超額認購36.3倍，1手中籤率33.14%，抽40手（400000股）穩獲1手。【分配結果】

【新股IPO】蜆壳電業超額認購36.3倍　1手中籤率33.14%（附分配結果）

【07：00】道指上周五曾急插逾300點後，其後扭轉跌勢，僅跌17點，報25383點；標指升14點，報3044點；納指升120點，報9489點。

港股ADR收報23201點，升240點或1%；恒指夜期收報22897點，升128點或0.6%，低水64點。

特朗普制裁中國未見細節　道指上周五跌17點港股ADR升240點

【疫情焦點】全球累計逾626萬確診　美國累計確診逾183萬

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責任編輯︰梁浩碩

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