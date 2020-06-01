▲ 【港區國安法】蓬佩奧︰美國沒有給予香港特殊待遇的理由

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，隨着北京通過「港區國安法」，美國現在沒有理由給予香港特殊待遇。蓬佩奧接受霍士新聞節目「Sunday Morning Futures」訪問時表示，中國對香港實行更嚴格的控制，違背了給予香港高度自治權的承諾。

美國總統特朗普上周五於記者招待會指責中國政府推翻「一國兩制」的承諾，將研究措施撤銷香港獨立關稅及享有旅遊優惠待遇的地位，以及採取必要措施制裁直接或間接地參與侵害香港高度自治的中國及香港官員。

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蓬佩奧指，如果中國政府對待香港的方式與對待中國一樣，那麼美國也沒有理由對香港另眼看待。他又表示，今天的中國共產黨與10年前不同，指有意破壞西方理念，西方民主，西方價值觀。

蓬佩奧又重申美國對華為的立場，即歐洲各國政府應停止與華為的業務往來，歐洲需要將華為從系統中刪除，需要使用西方的技術。

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責任編輯︰梁浩碩