▲ 神州租車︰北汽集團與神州優車達成戰略協議 收購最多4.5億股

神州租車 （00699） 公布，神州租車主要股東，即由陸正耀控制的神州優車，以及美資基金華平投資（Warburg Pincus）持有的Amber Gem，已於5月30日訂立一份終止協議，Amber Gem及神州優車同意不會繼續進行買賣協議下的第2批股份收購，並終止買賣協議，且解除神州優車的排他性義務以考慮其他潛在交易。

另外，董事會已獲神州優車告知，神州優車已於5月31日與北汽集團訂立一份無法律約束力的戰略合作協議，北汽集團將向神州優車收購不多於4.5億股份，相當於已發行股本總額約21.26%。

神州租車4月16日時曾公布，Amber Gem將分兩次收購神州租車股份，首次交易會以每股作價2.3元收購9860.8萬股神州租車股份，規模佔其已發行股本總額約4.65%。在第二批股份收購中，Amber Gem會按每股3.4元有條件收購神州租車股份，總代價不多於1.16億美元，以1美元兌7.7525港元計算，即不多於約2.64億股，相當於總股本12.46%。

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責任編輯︰梁浩碩