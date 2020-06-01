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特朗普制裁中國未見細節　道指上周五跌17點港股ADR升240點

金融經濟 07:34 2020/06/01

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特朗普制裁中國未見細節　道指上周五跌17點港股ADR升240點

道指上周五跌17點
美股上周五微跌，美國總統特朗普白宮記招制裁中國未見細節，並無宣布取消貿易協議，道指急插逾300點後扭轉跌勢，僅跌17點，報25383點；標指升14點，報3044點；納指升120點，報9489點。

【港區國安法】特朗普研撤銷香港獨立關稅地位　採取必要措施制裁中港官員

港股ADR升240點
港股ADR收報23201點，升240點或1%；恒指夜期收報22897點，升128點或0.6%，低水64點。

紐約期油升逾5%
市場預期重啟經濟油市需求將回升，加上美國活躍鑽機上周減少17個至歷史低，原油產量續跌，油價上升，紐約期油收報35.49美元，升1.78美元或5.3%；布蘭特7月期油收報35.33美元，升4美仙，至於8月期油收報37.84美元，升1.81美元或5%。

美滙指數向下
美滙指數向下，最新報98.23。歐元兌美元報1.1117；美元兌日圓報107.7。

美國10年期債息報0.653厘。

紐約期金升1.4%
中美關係緊張，資金流入金市避險，紐約期金收報1751.7美元，升23.4美元或1.4%。現貨金於1755美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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