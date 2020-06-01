【熱爆新股】內地遊戲二哥　網易騰訊3大不同之處在於...

今年矚目新股之一，內地第二大遊戲開發商網易（新上市編號：09999）招股在即。雖然網易在規模上仍較最大對手騰訊（00700）落後，卻和後者仍有數點不同之處。加上網易未來有力晉身恒指成分股，對捧場客而言此股的叫座力仍然甚高。

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比較收入分布，網易首季收入中，有135億元（人民幣‧下同）來自網絡遊戲，比重高達79%。另一邊廂，在社交平台及網絡遊戲以外積極打造消費生態圈的騰訊，首季收入中有372億元來自網絡遊戲，比重亦僅得35%。換句話說，網易收入架構較騰訊更單一，業務模式其實更近似日本的任天堂（Nintendo）。

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其次，網易主打大型多人在綫角色扮演遊戲（MMORPG），王牌作品包括《大話西遊》及《夢幻西遊》系列。背靠龐大社區平台騰訊，則主打吸納每日活躍玩家（DAU）的遊戲，代表作固然是引起熱話的《王者榮耀》及《和平精英》等。玩家人數輸蝕下，網易從遊戲定位下手和騰訊抗衡。

最後，是遊戲業務在海外市場比重。網易首季海外遊戲收入佔遊戲收入比重超過了10%，網易是次集資所得，擬用於全球化戰略及機遇，豐富日本、美國、歐洲及東南亞等在線遊戲內容，加強全球研發與遊戲設計能力，包括投資國際遊戲開發商，並推動智能學習和其他創新業務。App Annie亦指出，網易去年內地遊戲公司的海外手遊收入亦較騰訊更高。至於騰訊，海外業務則顯現於其多元化的投資項目上，除了遊戲商，還包括社交平台、消費平台和音樂等。

網易將於明日（2日）招股，下周四（11日）上市。