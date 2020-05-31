【港區國安法】陳德霖表態支持：必須而別無選擇的正確之舉

▲ 金管局前總裁陳德霖公開表態支持「港區國安法」，認為制訂「港區國安法」是必須而別無選擇的正確之舉

中央上周通過「港區國安法」草案，金管局前總裁陳德霖今晚公開表態支持有關法案制訂，形容「港獨」思潮在港出現，若要應對狀況出現「愈演愈烈之勢」，認為制訂「港區國安法」是必須而別無選擇的正確之舉。他又指，本港底子厚，有力承受美國之制裁衝擊。

陳德霖稱「全力支持」全國人大常委會制訂「港區國安法」，認為香港「經過幾代人的艱辛努力，才能成為亞洲首屈一指的國際金融中心」，而1997年回歸後，香港一直未能按照《基本法》的要求，自行制訂有關維護國家安全的法律，使香港成為「全世界唯一沒有維護國家主權和安全法律涵蓋的國際金融中心」。

他認為，維護國家安全的法律缺失，成為了「不法分子和外部勢力」可利用的空隙，破壞香港法治、社會穩定、經濟穩定和政局穩定，又形容過去幾年，「港獨」思潮出現之餘，更有「愈演愈烈」之勢，故制訂「港區國安法」是「必須而別無選擇的正確之舉」。

針對美國總統特朗普稱香港將失特殊地位，又擬推出一些制裁措施。陳德霖謂香港「當然會受到影響」，但相信香港「底子厚」，貨幣、金融，和銀行體系都十分穩健，有能力承受衝擊和適應新環境，並為「東方之珠傳奇再添新章」。

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