  • 31°C
香港時間 : 2020601日 (一) 12:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

港交所拆解ETF兩大投資謬誤　低風險？無成交無流動性？

金融經濟 12:00 2020/06/01

分享：

港交所拆解市場對ETF的兩大誤解

香港ETF等交易所買賣產品（ETP）年初大賣，首4個月日均成交較去年大增5成，不過原油ETF價格一度因應紐約期油大瀉，引來投資者關注。港交所 （00388） ETP主管羅博仁（Brian Roberts）指出，不少投資者對ETF等產品仍有兩項誤解。

第一項誤解：ETF＝低風險

盈富基金 （02800） 、安碩A50 （02823） 等最先冒起的ETF，都是追蹤股市指數，投資一籃子股份，令投資者可以較低成本達至較分散投資，風險較投資個股為低。

不過，隨本港ETP產品發展，相關資產漸見多元化，羅博仁解釋，ETF最大特色是助投資者涉獵不同資產類別，實際投資風險視乎相關資產特色，可以有保守的產品，也有進取的產品

他續指，ETF雖具有股票現金（Cash based）產品特質，但ETF相關資產可以是期貨或其他產品，自然帶有相關衍生品的風險，不能簡單視ETF為「避難所（safe haven）」。

第二項誤解：無成交＝無流通量

香港ETF二手市場交投集中於少數港股、A股產品，不少ETF每日成交額低，不過ETF與個股其中一大分別是，所有ETF都設有莊家（流通量提供者），具有持續報價責任。

羅博仁形容，ETF很大部分的流通量都隱藏在畫面外，除了莊家有報價責任，而且機構投資者可向發行商直接申購或贖回，也確保ETF具流通量。

值得注意是，於一手市場申購ETF，投資者需要提供現金或相關資產補足成本，與個股發行新股屬天南地北的概念。

羅博仁又指，港交所今日起收窄ETP價位表（spread），同時提高莊家的報價責任至覆蓋持續交易時段最少8成，有利投資者以更低成本買賣ETP，進一步改善流通量。

以盈富基金 （02800） 為例，使用新價位表後，最低可實現差價會由20.2點子收窄6成至8.1點子，令交易成本更低。

記者：麥德銘

相關文章：

槓桿反向A股ETF准登場　南方東英：勢受市場歡迎（第二版）

【7500】反向ETF7500做淡恒指再成熱門　警剔波幅偏離　入市看清以下三點（第二版）

【原油ETF】點解3097波動性較3175小？

香港交易所（00388） ETF Ｆ三星原油期（03175） 紐約期油 安碩A50（02823） 盈富基金（02800）

上一篇文章

【海航危機】海航科技集團遭入稟追逾401萬元服務費

下一篇文章

原油ETF的特性與風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】4間大小行鬥加港元息　半年存息最高1.7厘
【定期存款】4間大小行鬥加港元息　半年存息最高1.7厘
【定期存款】澳元定存最高10厘　專家籲0.63候低收集
【定期存款】澳元定存最高10厘　專家籲0.63候低收集
【恒指夜期】特朗普制裁措施未見細節　恒指黑期反彈重返23000點大關（不斷更新）
【恒指夜期】特朗普制裁措施未見細節　恒指黑期反彈重返23000點大關（不斷更新）
【港區國安法】梁振英矛頭指向滙豐 促工商政界取消戶口免成人質
【港區國安法】梁振英矛頭指向滙豐 促工商政界取消戶口免成人質
【中概股回歸】網易、京東6月先後招股 兩股有何不同？
【中概股回歸】網易、京東6月先後招股 兩股有何不同？
企業破產潮殺到！　美國破產數目創海潚後新高日本料逾萬企業破產
企業破產潮殺到！　美國破產數目創海潚後新高日本料逾萬企業破產