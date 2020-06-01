港交所拆解ETF兩大投資謬誤　低風險？無成交無流動性？

▲ 港交所拆解市場對ETF的兩大誤解

香港ETF等交易所買賣產品（ETP）年初大賣，首4個月日均成交較去年大增5成，不過原油ETF價格一度因應紐約期油大瀉，引來投資者關注。港交所 （00388） ETP主管羅博仁（Brian Roberts）指出，不少投資者對ETF等產品仍有兩項誤解。

第一項誤解：ETF＝低風險

盈富基金 （02800） 、安碩A50 （02823） 等最先冒起的ETF，都是追蹤股市指數，投資一籃子股份，令投資者可以較低成本達至較分散投資，風險較投資個股為低。

不過，隨本港ETP產品發展，相關資產漸見多元化，羅博仁解釋，ETF最大特色是助投資者涉獵不同資產類別，實際投資風險視乎相關資產特色，可以有保守的產品，也有進取的產品。

他續指，ETF雖具有股票現金（Cash based）產品特質，但ETF相關資產可以是期貨或其他產品，自然帶有相關衍生品的風險，不能簡單視ETF為「避難所（safe haven）」。

第二項誤解：無成交＝無流通量

香港ETF二手市場交投集中於少數港股、A股產品，不少ETF每日成交額低，不過ETF與個股其中一大分別是，所有ETF都設有莊家（流通量提供者），具有持續報價責任。

羅博仁形容，ETF很大部分的流通量都隱藏在畫面外，除了莊家有報價責任，而且機構投資者可向發行商直接申購或贖回，也確保ETF具流通量。

值得注意是，於一手市場申購ETF，投資者需要提供現金或相關資產補足成本，與個股發行新股屬天南地北的概念。

羅博仁又指，港交所今日起收窄ETP價位表（spread），同時提高莊家的報價責任至覆蓋持續交易時段最少8成，有利投資者以更低成本買賣ETP，進一步改善流通量。

以盈富基金 （02800） 為例，使用新價位表後，最低可實現差價會由20.2點子收窄6成至8.1點子，令交易成本更低。

記者：麥德銘

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