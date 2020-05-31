【酒醉金迷】港人分享：法國波爾多釀酒夢

經歷了兩個多月的「封城」後，法國終於慢慢開放，筆者不用天天呆在家裡，起碼可以去市中心的河邊散步！前兩天筆者在一個香港人聚會裡，認識到一位剛在酒莊工作過的90後男生Michael，當然不會放過機會訪問他，與「酒醉金迷」的讀者分享！

筆者：我知道你剛從港大英文研究畢業後，便來到波爾多學紅酒，是甚麼原因驅使你的呢？

Michael : 本來我對紅酒已有濃厚的興趣，所以專程過來波爾多學習，在課程中段我很幸運地得到在酒莊裡做實習的機會，雖然工作勞碌但我越做越起勁，往後亦想嘗試在釀酒方向繼續發展。我一向認為紅酒是呈現葡萄園風土及釀酒手法的藝術結晶品，試想想在一整年裡，酒莊亦只能造出一款正牌產品，這是何其矜費！

筆者：在酒莊工作是種怎樣的體驗？

Michael : 我是在今年二月開始實習，戶外工作時需忍受寒冷天氣，而體力勞動、日曬雨淋等當然少不免，有好幾個星期因為肌肉酸痛，要靠吃止痛藥入睡，但儘管如此，我非常熱愛這份工作，每天醒來都非常期待學到葡萄園管理的知識和技巧！

筆者：你在酒莊裡主要負責甚麼工序？

在葡萄園中，我幫忙修補田裡讓葡萄藤攀附生長的鐵絲，為葡萄藤去除多餘的枝節並確保它的生長型態符合我們的期望，亦會清除雜草以助葡萄健康生長。至於在酒窖中，我則會幫忙把正在酒桶中熟成的葡萄酒混釀，以調配出最佳風味，亦會幫手做過桶等工序。

筆者：酒莊裡還有甚麼工作崗位？

長駐酒莊的員工有六個，其中三個在葡萄園裡勞動，另外三個分別是Cellar master (釀酒師)、技術總監和旅遊相關人員，人數雖然不多，但工作氣氛非常融洽。

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吳潔怡

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

專欄推廣簡介：

在香港曾任財經記者及財經公關多年，鑽研各種理財產品及基金投資，因熱愛紅酒及法國，毅然離開香港轉戰法國，先後居住於巴黎、斯特拉斯堡，里昂及波爾多，非常熟悉法國文化，法語達DALF C1級專業水平後，在法國里昂以中英法三語攻讀國際傳播碩士學位，同時亦考獲葡萄酒專業認可，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於「紅酒之都」波爾多工作，為波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine在亞洲推廣列級名莊葡萄酒文化。