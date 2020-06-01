【中概股專訪】回歸沖喜　瑞聯：港股估值勢重新判斷

▲ 瑞聯銀行接受本報專訪時稱，中概股回歸，恒指成分股結構有望產生變化，市場屆時或重新判斷港股估值

港股踏入6月首個交易日，除了中美角力，市場最關注的議題是中概股回歸。京東（美︰JD）、網易（美︰NTES）料快將公開招股，掀回歸浪序幕。市場普遍認為回歸概念可為港股沖喜，瑞聯銀行接受本報專訪時更稱，恒指成分股結構有望產生變化，市場屆時或重新判斷港股估值。

瑞聯銀行股票研究部董事陳菁瑜因應目前中美關係，不排除退市事件涉及政治色彩，但預期當局向大型中概股埋手並強制除牌的機會較低。她解釋，假設上述公司被除牌，納斯達克交易所市場價值將相應降低，亦將失去交易費用等收入，「這某程度上是雙輸格局」。

相關文章（訂戶專享）：瑞聯：中概股回歸沖喜 港股估值勢重新判斷



內地投資者目前可部署的高質素中資增長股數目不多，僅騰訊 （00700） 、美團 （03690） 等。她建議，現應留意港股通名單會否納入第二上市股份，若有關公司能獲北水青睞，因基本面具質素，料將見大量額外稀缺性買盤需求，為股價帶來支持，可謂中概股的戰略性（tactical）催化劑。

瑞聯銀行董事總經理兼亞洲首席投資策略師陳祖傑補充，隨愈來愈多中概股回歸，香港市場的結構，以至指數成分股將起變化，即使本地政局尚見風險，指數成分股結構轉型卻可為盈利預測下調的幅度帶來緩衝，「因為指數由國內盈利較高的公司主導」，屆時市場應將重新判斷港股估值。

相關文章：【中概股回歸】網易、京東6月先後招股 兩股有何不同？

相關文章：【新股IPO】網易IPO傳招股價上限126元 較上周五美股溢價6%