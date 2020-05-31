【新股IPO】Daymak申GEM板上市 物管股卓越商企服務主板遞表

▲ 加拿大電單車企業Daymak申GEM板上市。

聯交所網站顯示，加拿大電單車企業Daymak日前遞表申請在GEM板上市，保薦人為南華融資。公司主要生產及銷售電單車、電動踏板車、電單車及電動玩具等。

據弗若斯特沙利文報告，按收益計，2019年Daymak在加拿大輕型電動車市場中排名第一，市場份額約為5.6%

去年全年公司錄得收入1820萬加元（約為1.02億港元），其中87%來自加拿大客戶。各分部收入中，電動踏板車佔比最高，全年錄得553萬加元（約為3113萬元），其次為電動代步車，錄得389萬加元（約為2190萬港元）。

大唐集團、卓越商企服務遞主板上市申請

內房企業大唐集團第二次遞交主板上市申請書，工銀國際為獨家保薦人，此前該公司於2019年12月初曾向港交所遞表。

大唐集團的收入由2017年40.19億元（人民幣 .下同）增加至2019年的81.08億元，複合年增長率約為42%；純利由2017年約4.13億元增加至2019年的6.27億元，複合年增長率為23.2%。

另外，物管股卓越商企服務亦遞交了上市申請，海通國際資本及招銀國際融資為聯席保薦人。據初步招股文件，該公司截至2019年12月底止，在27個城市擁有308個在管項目，總面積2350萬平方米。2019年利潤1.78億元，按年增長41.93%。

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