【港區國安法】感性談香港？特朗普記者會講話全文

▲ 美國總統特朗普已於香港時間周六（30日）凌晨召開記者會，宣布展開取消香港特殊地位的程序

美國總統特朗普香港時間周六（30日）凌晨召開記者會，宣布展開取消香港特殊地位的程序，當中談及香港的部分，被部分網民視為「感性談香港」，成為熱話。究竟特朗普在記者會中，長約9分鐘的講話全文如何？本網即時列出，供讀者詳細閱讀。

特朗普全文如下：

我今天在這談論與中國的關係，以及一些保護美國安全與繁榮的新措施。中國不當行為眾所周知，數十年來，中國已經搶走美國所擁有的，這個行為前所未有。與中國打交道，美國每年損失數千億美元，尤其是在上屆執政期間，中國衝擊了我們的工廠，切斷了我們的工作，破壞了我們的行業，竊取了我們的知識產權，並違反了其對世界貿易組織的承諾。

更糟的是，中國被視為發展中國家，正在獲得美國在內等其他國家的各種利益。我從來沒有因這單一因素責怪中國。 由於過去總統的行動，中國總能夠如盜竊般逃脫。

但是，與之前的人不同，我的政府進行了談判並為正確的事而抗爭。這就是所謂的公平互惠待遇。 中國還非法佔領了太平洋領土，威脅了航行自由和國際貿易。 而且，中國還在保障香港自治方面打破了承諾。

美國希望與中國建立開放和建設性的關係，但要實現這種關係，就需要我們大力捍衛我們的國家利益。

中國政府不斷違反了其對我們以及其他許多國家的承諾。 這些簡單的事實不能忽視或遺忘。 由於中國政府的行為，世界正在遭受苦難，中國掩蓋肺炎病毒，使其傳播到世界各地，引發了一場全球性「大流行」。這場「大流行」令超過10萬美國人、世界上超過百萬人喪生。當中國當局首次發現病毒時，官員無視對世衛組織報告的義務，並向世衛組織施加壓力，使其誤導世界。

病毒已奪去無數生命，並為全球帶來經濟困局。早期外界強烈建議我們不要向中國發禁令，但我仍照做，事實證明是100%正確的。儘管每年只支付4000萬美元，中國已能完全控制著世衛組織，反觀美國每年支付金額卻高約4.5億美元。

我們著世衛組織直接接觸中國並要求改革，但是世衛組織拒絕採取行動。 由於世衛組織未有向中國提出要求，且亦急需的改革，因此我們今天將終止與世衛組織的關係，並將這些資金重新分配給全球其他組織，以滿足全球迫切的公共衛生需求。世界需要中國就病毒爆發給予答案。我們亦必需具有透明度。 為甚麼中國將武漢以外的感染者，與中國其他地區隔離開來？這些感染者沒有去北京，沒有去其他地方，但是中國允許他們自由地在世界各地旅行，包括歐洲和美國。

由此造成的死亡和破壞是無法估量的，不止我們需要答案，世界其他地方亦需要。病毒「大流行」突顯了美國經濟獨立的重要性，亦點出了確保關鍵供應鏈並保護美國科學技術進步的重要性。多年來，中國政府一直在進行間諜活動，以竊取我們的工業機密。今天，我將發表聲明，以更好地確保我國至關重要的大學研究，並中止某些來自中國的外國公民的入境，我們將其視為潛在安全風險。

我也正在採取行動來保護美國金融體系的完整性，我指示我的總統工作組去研究在美國金融市場上市的中國公司，以保護美國投資者。投資公司不應使客戶承受因中國公司不按相同規則進行融資，而帶來的隱性和不當風險。

美國人有權享有公正和透明。 因應香港正在發生令人深感不安的局勢，我們正在採取的一些最重要的行動。本周，中國單方面控制香港區內安全，這完全違反了1984年《中英聯合聲明》內的義務，以及基本法。而基本法目前還有27年的生效時間。中國政府的舉動正在削弱香港的長期和非常自豪的地位。這對香港市民，中國人民乃至世界人民都是悲劇。

中國聲稱她在保護國家安全，但事實是，香港是一個自由社會，非常安全和繁榮。 北京的決定扭轉了所有情況，並將中國國家安全機構的影響力擴展到了以前的自由堡壘。中國最近的入侵，以及其他最近的事態發展均使香港自由度下降，這清楚表明，香港不再具有足夠的自治權，無法保證自移交以來我們給予香港的特殊待遇。

中國已經把「一國兩制」的承諾，改為用「一國一制」取代。 因此，我指示我的政府著手消除給予香港特殊待遇的政策豁免。 除了少數例外，我今天的宣布將影響我們與香港達成的所有協議，從引渡條約到技術出口管制等等。我們將修改對香港的旅行諮詢，以反映中國國家安全機構加大監視的危險性。

我們將採取行動，取消香港作為與中國其他地區分開的習俗和旅行優惠待遇。美國還將採取必要措施，制裁直接或間接參與削弱香港自治權的中港官員。我們的行動將是強有力的，我們的行動將是有意義的。

二十多年前，在1997年的一個雨夜，英國士兵在香港把英國旗徐徐降下，而中國士兵則緩媛升起中國旗。那時，香港人同時為自己的中國傳統及獨特的香港身份感到自豪。當時，香港人希望在未來的漫長歲月裡，中國會變得愈來愈像香港這座最活力四射及生機勃勃的城市。曾讓舉世振奮的是，人們樂觀地認為，香港可以成為中國未來的願景，而非中國過去的倒影。我將繼續自豪地捍衛和保護美國工人，家庭和公民。

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