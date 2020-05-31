【騰訊改組】騰訊整合短視頻部門 PCG旗下3部門被裁

▲ 騰訊對旗下視頻部門進行整合，有猜測指其短視頻業務或生變。

自抖音、快手等短視頻應用程式興起以來，作為科網巨頭的騰訊 （00700） 亦希望分一杯羹。不過，據內地傳媒報道，在騰訊平台與內容事業群（PCG）新一輪組織架構調整中，卻裁撤了「短視頻平台產品部」。而隸屬於「短視頻社區產品部」的微視App則未受影響。

據報PCG共有3個部門被撤，第一是「短視頻平台產品部」，相關人員併入騰訊視頻平台部、視頻應用產品技術部、視頻平台技術部、視頻數據科學部。

其二是「視頻數據科學中心」，相關人員併入新成立的視頻數據科學部。第三個被撤銷的是「騰訊視頻市場中心」，相關人員併入Scripted內容製作部、Unscripted內容製作部、騰訊視頻平台平台部、視頻總編室。

另外，騰訊視頻商業化中心、騰訊視頻總編室、視頻產品技術部、騰訊視頻平台部的職能亦有所調整。

騰訊放棄短視頻？市場有不同解讀

內媒引述騰訊PCG關連人士稱，短視頻平台產品部的撤銷，意味著騰訊視頻下設的短視頻業務將被戰略性放棄。

不過，亦有內部人員反對上述觀點，認為騰訊視頻並未放棄短視頻，只是把短視頻部門併入了騰訊視頻平台部，後者負責騰訊視頻全平台全品類的內容營運。

相關文章︰【新股IPO】網易8成收入來自遊戲 靠甚麼與騰訊分庭抗禮？

【騰訊股價】騰訊宣布5年投入5000億 佈局新基建（第二版）