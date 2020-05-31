【端午節】餐廳推端午糭新口味吸客　鮑魚及新豬肉糭試過未？

端午節快到，今年不少餐廳除了推出端午糭優惠之外，更傾向推出新口味糭吸客，成為「疫」市下營商的策略之一。

香港康得思酒店的粵菜食府明閣，首度推出全新手工精製原隻鮑魚裹蒸糭，包括原隻12頭南非鮑魚、日本瑤柱及天白花菇等，原隻鮑魚裹蒸糭每個售308元。LANGHAM SUPPER CLUB會員更可尊享85折優惠。

▲ 原隻鮑魚裹蒸糭。(香港康得思酒店Facebook圖片)

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歷山酒店推出首個自家製金箔鮑魚海參糭禮盒，可供3人享用，採用原隻8頭南非鮑魚、上等海參、24個月西班牙黑毛豬風乾腿、北海道乾瑤柱及入口即溶的五花腩等，並以金箔點綴，每盒售338元。即日起至6月17日期間預購，可享早鳥優惠85折。

▲ 金箔鮑魚海參糭禮盒。(歷山酒店Facebook圖片)

若想吃得健康的話，素糭亦有新口味。帝港酒店集團旗下酒店帝京、帝景及帝逸酒店，帶來全新口味的三色有機養生糭，包括羊肚菌金栗新豬肉糭、松茸桂圓薏仁糭、桂花藜麥甜豆糭，原價198元，現凡於6月18日或之前訂購，可享158元優惠。

▲ 三色有機養生糭。(帝港酒店提供圖片)

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Green Common 今年共推出3款鹹糭及3款甜糭，其中五香新豬肉藜麥糭為全新口味，以OmniPork新豬肉取代肥豬肉，與含肥豬肉和咸蛋黃的嘉興糭相比，五香新豬肉藜麥糭的總脂肪低90%，熱量低44%，售99元。

▲ 五香新豬肉藜麥糭。（Green Common提供圖片）

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責任編輯：朱悅瀅