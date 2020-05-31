【新盤開售】政局不穩未動搖買家入市決心　新盤周末照樣旺場

全國人大通過《港區國安法》草案，加上美國宣布展開撤銷香港特殊待遇地位，為樓市增添不利因素，惟新盤銷情卻未受影響，一手市場於本周末（30日及31日）錄得約350宗成交（截至周日晚上7時），跟上一個周末相若，顯示購買力仍強勁。



新地 （00016） 旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期仍是本周的新盤贏家，該盤於上周六（23日）首輪推售200個單位，成功沽出96%後，再於周六（30日）進行第二輪推售298伙，最後亦成功沽逾97%，逾290伙。新地董事總經理雷霆指，項目兩輪推售，售出接近500伙單位，為集團套現約33億元。

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有見市場反應熱烈，Wetland Seasons Park第2期加推價單第6號，加推118伙應市，間隔由一房至四房，折實樓價由404.4萬至1,800.2萬元，折實呎價由11,358元至14,938元，折實平均呎價為12,920元，今次加推單位輕微提價約1%至5%，新地指Wetland Seasons Park第2期的單位已全數推出。入場價單位是第2座1樓B5單位，實用面積為315平方呎，屬一房（開放式廚房）間隔，折實樓價為404.4萬元。雷霆指，同系屯門海皇路項目將緊接推出，預計6月下旬推售；項目1期涉263伙、2期406伙，合共提供669伙，早前已獲批預售樓花同意書。

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此外，永泰地產旗下屯門OMA by the Sea於周日（31日）第三輪銷售，推出88伙，截至晚上7時，該盤售出14個單位，成交價介乎453.9萬至804.8萬元，其中兩伙連天台頂層戶以招標形式售出。發展商指該盤短期銷售目標已達到，正考慮短期內削減優惠。



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